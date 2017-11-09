В Нацмузее РБ воссоздали образы уфимцев столетней давности

Источник: "Российская газета"

События, произошедшие сто лет назад, по сей день остаются предметом научных исследований и дискуссий, дают пищу писателям, режиссерам, художникам. В Национальном музее Республики Башкортостан решили взглянуть на них с необычного ракурса.

По всей форме

— Нам хотелось показать слом исторических эпох, который характеризуется различными изменениями, в том числе и вещественного порядка. Мы имеем возможность широко освещать события, идеологию, мировоззрение и даже историю с точки зрения повседневности. Но при самом пристальном внимании зачастую не можем визуализировать участников событий. Утрачены пласты предметов материальной культуры, которые помогли бы восстановить не просто исторические реалии, но и характер общественных отношений, форму, статусные признаки представителей разных классов, — объяснила автор концепции, заведующая отделом истории края Национального музея РБ Вера Макарова.

На выставке «От двуглавого орла к серпу и молоту» представлены ведомственные, должностные знаки, шевроны, медали, ордена, юбилейные монеты, печати, пуговицы, фотографии и книги, относящиеся к XIX и первой четверти ХХ века. В экспозицию, занявшую только один зал, вошли материалы из фондов Национального музея Республики Башкортостан и частных коллекций. Но это тот случай, когда говорят «мал золотник, да дорог».

История в деталях

Надо сразу сказать, что беглый осмотр ничего не даст. Каждый экспонат, будь то пуговица или монета, необходимо разглядывать тщательно, внимательно изучать, чтобы понять смысл. Этот процесс облегчают подсказки — фотографии представителей разных сословий: чиновников, врачей, военных, снятых в форменной одежде, краткие справки о той или иной должности, о заведении, к которым относится знак, сведения о событии, к которому приурочен выпуск, например, медали.

В режиме слайд-шоу на мониторах появляются экспонаты крупным планом и можно прочитать выбитые на них надписи.

— В иерархической системе дореволюционной России большое значение придавалось знакам отличия. Практически все работники отдельных категорий — дворники, служащие почтового ведомства, тюремные надзиратели, пожарные, лесные сторожа-обходчики и прочие, носили на груди бляхи, на которых значилось название должности, а в некоторых случаях и личный номер, — рассказала Вера Макарова. — Аналогичную функцию выполняли пряжки поясных ремней, например, рабочих железных дорог, лесной стражи. Свои знаки на униформе носили гимназисты, учащиеся высших учебных заведений, городских училищ, духовных семинарий. Была детально разработана система поощрения подданных русского царя за различные услуги, оказанные государству, за военные и гражданские подвиги. В частности, существовал вариант медали, которой награждались все группы населения — «За спасение погибавших». Но орденские знаки предназначались только для представителей высших слоев: дворян, офицеров, а также государственных служащих. Для остальных групп населения были учреждены различные медали. Все орденские знаки, выдаваемые из Капитула до 1915 года, изготавливались из благородных металлов: золота, серебра и платины, а медали — из золота, серебра или бронзы.

Всем напоказ

Отдельная витрина посвящена знакам различных обществ, братств, которые в конце XIX — начале XX века появлялись в России, как грибы после дождя. Люди объединялись для помощи нуждающимся или по профессиональным интересам. Как правило, общества существовали за счет пожертвований. Для мотивации жертвователей разрабатывались членские знаки, которые учреждались на государственном уровне. Обычно они были трех степеней. Знака высшей степени, изготовленного из золота или серебра, иногда украшенного горячей эмалью, удостаивались те, кто совершал крупное пожертвование, сумма которого определялась уставом. Рядовые члены обществ довольствовались знаками попроще — штампованными из меди или медно-никелевого сплава.

Отдельное место на выставке занимают металлические марки, подтверждающие факт уплаты городского налога на содержание собак

— Помимо знаков, общества выпускали и жетоны. Многообразие жетонов Российской Империи не поддается описанию! По каким только случаям их не учреждали: юбилейные мероприятия, годовщины создания обществ, памятные жетоны за многолетнюю и безупречную службу своим членам и прочее, и прочее, — продолжает Вера Макарова. — Такие жетоны изготавливали из золота и серебра, украшали эмалью и вставками из драгоценных металлов, а обладатели их гордо носили на часовой цепочке, всем напоказ. Знаки и жетоны русских обществ являются высокохудожественными произведениями ювелирного искусства и желанным приобретением для любого коллекционера. Многие общества проводили благотворительный сбор средств на различные цели, так называемые «кружечные сборы». Каждому, кто пожертвовал, пусть даже небольшую сумму, выдавались специально изготовленные недорогие жетоны из жести или картона, которые в среде коллекционеров так и именуются — жетоны кружечных сборов.

Кроме того, огромное количество жетонов всевозможных форм и размеров выпускались к общегосударственным праздникам — коронации, юбилею Отечественной войны 1812 года, Полтавской битвы, 300-летию царствования Дома Романовых. Их чеканили из бронзы, белого металла, иногда серебра и продавали в качестве сувениров.

Отдельное место на выставке занимают металлические марки, подтверждающие факт уплаты городского налога на содержание собак, выдаваемые Уфимской городской управой, рабочие марки и тому подобные.

В разделе печатей и штампов представлены фотографии и описание некогда существовавших на территории современного Башкортостана организаций, предприятий, церковных приходов, личные печати.

— Среди них есть уникальный артефакт — бронзовая печать для сургуча 2-го Уфимского отдела Союза Русского Народа, более известной как «Черная сотня», — отметила Вера Макарова. — Название стало нарицательным и, соответственно, уничтожалось все, что связано с этой организацией. Удивительно, как печать сохранилась до наших дней.

В новом формате

Как было и как стало — переход от старого общества к новому отражен на фотографиях, запечатлевших будничную жизнь и различные события. На одной — группа полицейских чинов, на другой — общество врачей Уфимской губернии, на третьей — отцы города во главе с уфимским губернатором А. С. Ключаревым. Есть снимки, на которых чиновники и депутации от сословий застыли в ожидании царского поезда. Как известно, Николай II посетил Уфу в 1904 году. И рядом — уже реалии нового времени: фото с демонстрации летом 1917 года, группа добровольных пожарных в 1927-м.

Небольшая, но от этого не менее важная часть экспозиции посвящена революции, гражданской войне и первым годам совет­ской власти.

— Несмотря на отказ от старой системы знаков и наград, государство к ней вновь возвращается. Особенно интересно это было проявлено в военный период, — комментирует Вера Макарова. — Примером могут служить знаки Башкирского войска в 1919 году. В документальном фонде музея сохранились выцветшие оригиналы рисунков шевронов и знаков отличия. Представлена и коллекция фотографий Карла Буллы, на которых сняты башкиры в Петрограде.

Кстати.

Недостатка в выставках в честь 100-летия революции в России сегодня нет. Но так или иначе в любой из них проглядывает тенденциозность. Отличие выставки «От двуглавого орла к серпу и молоту» от других в том, что она не вызывает желания давать оценки, но стимулирует исследовательский интерес и, несомненно, расширяет кругозор.

Полезная книжка

Фалеристика — коллекционирование орденов, медалей, значков, любых нагрудных знаков.

Сфрагистика — вспомогательная историческая дисциплина, изучающая печати (матрицы) и их оттиски на различных материалах.