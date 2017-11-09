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16:01 (мск), источник: Калининград.Ru

Жительница Калининграда отсудила 25 тысяч рублей за нападение собаки

Жительница Калининграда отсудила компенсацию морального вреда за нападение собаки. Инцидент произошёл в апреле 2017 года.

Источник: Калининград.Ru

В своём иске женщина пояснила, что гуляла вместе с дочерью по побережью реки Преголи. Внезапно из-за кустов выбежала беспородная собака без поводка и намордника и укусила прохожую за ногу. После случившегося хозяева посадили животное на поводок и пообещали проверить, болеет ли пёс бешенством.

Женщина вызвала скорую помощь, медики доставили пострадавшую в травмпункт. Там ей ввели вакцину против бешенства. После этого жительница города находилась на амбулаторном лечении, ей продолжали делать инъекции. В июле 2017 года пострадавшая узнала, что собака, которая её укусила, умерла. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного суда.

В иске женщина потребовала компенсировать ей моральный вред. В результате с хозяев собаки взыскали 25 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.

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