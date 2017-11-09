В Новокуйбышевске установят памятник первому директору НПЗ
Конкурс на лучший проект памятника проходил летом 2017 года.
Конкурс на лучший проект памятника проходил летом 2017 года.
В Новокуйбышевске, на Нижней площади началась подготовка к установке памятника первому директору НПЗ Гавриилу Ивановичу Гореченкову. конкурс на лучший проект памятника проходил летом 2017 года, сообщает gorodnsk63.ru.
Монументальное сооружение из бронзы станет не только памятью людям, чьим трудом построены градообразующие промышленные предприятия Новокуйбышевска, но и трудовому подвигу заводчан, ветеранам нефтеперерабатывающей отрасли.