Заставить казахстанцев платить высокую пошлину за развод предложил депутат
Сенатор предложил принять специальную госпрограмму по развитию семейных ценностей в РК и установить существенную пошлину за развод.
Сенатор предложил принять специальную госпрограмму по развитию семейных ценностей в РК и установить существенную пошлину за развод.
В ходе пленарного заседания Сената Али Бектаев направил депутатский запрос на имя
По его словам, доказательством этому служит ежегодный рост количества стариков в домах престарелых. Число пожилых людей в соцучреждениях, по данным парламентария, выросло на 26% за последние пять лет.
«У 40% из них дети живы. Потерю уважения к родителям можно назвать началом снижения семейных ценностей», — отметил он.
Также сенатор считает, что об утере семейных ценностей свидетельствует высокий уровень разводов среди молодых семей.
«За последние пять лет количество разводов составило 51 775, увеличившись на 4 000. (…) Сегодня число разводов среди молодых семей в сельской местности тоже растёт. Нельзя говорить, что причиной текущей ситуации являются только
Ещё одной общественной болезнью он назвал преступления среди девушек и женщин.
«Женщина — от природы чувствительное создание, стремящееся к доброте и мирной жизни, а не к агрессии. Женщина — мать, хранительница очага. Если она идёт на нарушения закона, надо понимать это как социальную проблему», — считает депутат.
Он обратился к главе Правительства с предложением принять госпрограмму по поддержке семьи, развитию семейных ценностей.
«Второе, создание
Помимо этого, парламентарий предложил назначить социальное пособие матерям, родившим пятерых и более детей, а также зачислить время нахождения в отпуске по уходу за ребёнком в общетрудовой стаж.
«Организация широкой пропаганды в СМИ, соцсетях основ национального воспитания, организовать через уполномоченные министерства заказы на специальные передачи и социальные видеоролики о семейных ценностях. Создать при отделах загсов в подведомственных Министерству юстиции центр психологической консультации из профессиональных психологов. Выпуск через госзаказ книг, пропагандирующих опыт лучших семей, советы для молодых семей и охватывающих детское воспитание», — перечислил он.
Али Бектаев считает, что в целях повышения ответственности родителей необходимо ввести в КоАП статью о применении административной меры к родителям, чьи дети пошли на проступок или преступление.
«В целях сохранения семей установить пошлину за расторжение брака в повышенном размере, чтобы это чувствовалось с материальной точки зрения», — сказал он.