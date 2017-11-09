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10:51 (мск), источник: Informburo.kz

Заставить казахстанцев платить высокую пошлину за развод предложил депутат

Сенатор предложил принять специальную госпрограмму по развитию семейных ценностей в РК и установить существенную пошлину за развод.

Источник: Informburo.kz

В ходе пленарного заседания Сената Али Бектаев направил депутатский запрос на имя премьер-министра Бакытжана Сагинтаева, где поднял вопрос семейных ценностей, которые, на его взгляд, утрачиваются в обществе.

По его словам, доказательством этому служит ежегодный рост количества стариков в домах престарелых. Число пожилых людей в соцучреждениях, по данным парламентария, выросло на 26% за последние пять лет.

«У 40% из них дети живы. Потерю уважения к родителям можно назвать началом снижения семейных ценностей», — отметил он.

Также сенатор считает, что об утере семейных ценностей свидетельствует высокий уровень разводов среди молодых семей.

«За последние пять лет количество разводов составило 51 775, увеличившись на 4 000. (…) Сегодня число разводов среди молодых семей в сельской местности тоже растёт. Нельзя говорить, что причиной текущей ситуации являются только социально-экономические проблемы. Главная причина — это снижение воспитания. Сегодня в нашем обществе выросло количество надругательств мужчин над девушками, число брошенных детей и отказавшихся от родительских прав», — сказал Али Бектаев.

Ещё одной общественной болезнью он назвал преступления среди девушек и женщин.

«Женщина — от природы чувствительное создание, стремящееся к доброте и мирной жизни, а не к агрессии. Женщина — мать, хранительница очага. Если она идёт на нарушения закона, надо понимать это как социальную проблему», — считает депутат.

Он обратился к главе Правительства с предложением принять госпрограмму по поддержке семьи, развитию семейных ценностей.

«Второе, создание научно-исследовательского института “Семья и брак” при Министерстве образования и науки в целях всестороннего исследования семейных ценностей, их адаптации, претворения в жизнь. В целях усиления роли семьи в воспитании ребёнка разработать специальный предмет “Духовные основы семейной жизни”, внести их в программу средних школ», — далее предложил он.

Помимо этого, парламентарий предложил назначить социальное пособие матерям, родившим пятерых и более детей, а также зачислить время нахождения в отпуске по уходу за ребёнком в общетрудовой стаж.

«Организация широкой пропаганды в СМИ, соцсетях основ национального воспитания, организовать через уполномоченные министерства заказы на специальные передачи и социальные видеоролики о семейных ценностях. Создать при отделах загсов в подведомственных Министерству юстиции центр психологической консультации из профессиональных психологов. Выпуск через госзаказ книг, пропагандирующих опыт лучших семей, советы для молодых семей и охватывающих детское воспитание», — перечислил он.

Али Бектаев считает, что в целях повышения ответственности родителей необходимо ввести в КоАП статью о применении административной меры к родителям, чьи дети пошли на проступок или преступление.

«В целях сохранения семей установить пошлину за расторжение брака в повышенном размере, чтобы это чувствовалось с материальной точки зрения», — сказал он.

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