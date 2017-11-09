Администрация Ростова: Дефицита продуктов питания в городе нет

В ходе заседания комитета по торговле и бытовому обслуживанию Администрации, Константин Тихонов пояснил, что ежеквартально проводится анализ и расчет обеспечения потребности населения города Ростова-на-Дону запасами основных продуктов питания в оптовой и розничной торговле.

«На сегодняшний день запасы в оптовой и розничной торговле таких товаров как мука, сахар, масло растительное, мясо птицы, крупы, соль превышают установленные нормы в несколько раз. Максимальный товарный запас (54 дня в оптовой торговле и 18 дней в розничной торговле) сформирован по соли, муке и маслу растительному. Минимальный запас (1 день в оптовой и 3 дня в розничной торговле) сформирован по сахару и мясу птицы», — рассказал он.