Президент Татарстана открыл новый многофункциональный центр в Московском районе Казани
(Казань, 9 ноября, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл новый многофункциональный центр в Московском районе Казани.
(Казань, 9 ноября, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл новый многофункциональный центр в Московском районе Казани.
В церемонии открытия также приняли участие министр экономики РТ Артем Здунов, министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов и мэр Казани Ильсур Метшин.
«Мы открываем пятый филиал, у нас 170 окон, 23 сегодня здесь, но наша задача довести это количество до 230. Более 100 федеральных, муниципальных услуг, в том числе для малого бизнеса. Это очень необходимая структура, которая оказывает услуги нашему населению. Конечно же, мы считаем, что у нас очень профессиональная команда. При поддержке города и республики мы сделаем так, чтобы население получало качественные, профессиональные услуги, без
Президент республики после своего выступления сделал фотографию с коллективом многофункционального центра на память.
Начальник отдела нового многофункционального центра в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» отметил, что открытие новой структуры в Московском районе Казани было нужно, как воздух.
«МФЦ в Заречье на Гагарина был перегружен. К нам присоединился “Салават купере”, он разрастается. Прописка, регистрация — все у нас. И людям было неудобно, приходилось долго сидеть в очереди. Это
«Мы хотим сказать вам спасибо за это светлое, теплое и уютное помещение. Хотим поблагодарить вас за сохраненные рабочие места. Часть сотрудников — это профессионалы, которые попали под сокращение в кадастровой палате, но они нашли себя здесь. Часть — это специалисты других филиалов, которым здесь территориально удобно работать, здесь у них жизнь, школы, садики. Мы все молодые мамы, для нас это все в приоритете», — сказала Рустаму Минниханову начальник отдела Московского филиала ГБУ МФЦ в РТ Елена Ульянова.
«Вы должны рожать. У нас на спад немножко идет, нам надо подправить ситуацию», — пошутил в ответ лидер республики.
Рустам Минниханов сам протестировал работу нового МФЦ и фактически стал его первым клиентом.
Выбрав услугу по налоговой службе и получив талон на оказание услуги, Рустам Минниханов проследовал к окну специалиста для ее получения. «Проверим, что там у меня с налогами, много ли у меня долгов?», — спросил Президент. Глава республики оперативно получил результат. «Все в порядке, задолженностей нет», — последовал ответ от специалиста МФЦ.