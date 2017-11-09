Президент Татарстана открыл новый многофункциональный центр в Московском районе Казани

Источник: ИА Татар-информ

В церемонии открытия также приняли участие министр экономики РТ Артем Здунов, министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов и мэр Казани Ильсур Метшин.

«Мы открываем пятый филиал, у нас 170 окон, 23 сегодня здесь, но наша задача довести это количество до 230. Более 100 федеральных, муниципальных услуг, в том числе для малого бизнеса. Это очень необходимая структура, которая оказывает услуги нашему населению. Конечно же, мы считаем, что у нас очень профессиональная команда. При поддержке города и республики мы сделаем так, чтобы население получало качественные, профессиональные услуги, без каких-либо очередей. Это будет формировать позитивное отношение к власти, это будет помогать малому и среднему бизнесу. Поэтому то, что вы делаете — это благое и нужное дело, так держать, я вас всех поздравляю!», — обратился Рустам Минниханов к сотрудникам МФЦ.

Президент республики после своего выступления сделал фотографию с коллективом многофункционального центра на память.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbQ-Ed-j0OE/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">На открытии Многофункционального центра предоставления государственных услуг по Московскому району Казани.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-09T06:54:07+00:00">Ноя 8 2017 в 10:54 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Начальник отдела нового многофункционального центра в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» отметил, что открытие новой структуры в Московском районе Казани было нужно, как воздух.

«МФЦ в Заречье на Гагарина был перегружен. К нам присоединился “Салават купере”, он разрастается. Прописка, регистрация — все у нас. И людям было неудобно, приходилось долго сидеть в очереди. Это социально-значимый объект, и его открытие очень необходимо. Чтобы Заречье взял на себя Кировский, а мы бы взяли на себя Московский район и Салават купере», — сказал она.

«Мы хотим сказать вам спасибо за это светлое, теплое и уютное помещение. Хотим поблагодарить вас за сохраненные рабочие места. Часть сотрудников — это профессионалы, которые попали под сокращение в кадастровой палате, но они нашли себя здесь. Часть — это специалисты других филиалов, которым здесь территориально удобно работать, здесь у них жизнь, школы, садики. Мы все молодые мамы, для нас это все в приоритете», — сказала Рустаму Минниханову начальник отдела Московского филиала ГБУ МФЦ в РТ Елена Ульянова.

«Вы должны рожать. У нас на спад немножко идет, нам надо подправить ситуацию», — пошутил в ответ лидер республики.

Рустам Минниханов сам протестировал работу нового МФЦ и фактически стал его первым клиентом.

Выбрав услугу по налоговой службе и получив талон на оказание услуги, Рустам Минниханов проследовал к окну специалиста для ее получения. «Проверим, что там у меня с налогами, много ли у меня долгов?», — спросил Президент. Глава республики оперативно получил результат. «Все в порядке, задолженностей нет», — последовал ответ от специалиста МФЦ.