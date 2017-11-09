На Васильевском острове появится новый большой парк
Новый объект разобьют на намывных территориях в западной части острова.
Новый объект разобьют на намывных территориях в западной части острова.
Среди жилых кварталов, которые будут построены на намывных территориях западной части Васильевского острова, появится большой парк.
План рекреационной зоны был представлен накануне на заседании градостроительного совета.
Парк займет территорию в 25 гектаров (протяженностью 2 км и шириной 40−100 кв.м). Строительными компаниями уже подана заявка на изменение проекта планировки, чтобы в существующую на бумаге схему инженерной и транспортной системы внести зеленую зону.
Огораживать жилые корпуса от парка не станут.