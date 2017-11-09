На Васильевском острове появится новый большой парк

Среди жилых кварталов, которые будут построены на намывных территориях западной части Васильевского острова, появится большой парк.

Парк займет территорию в 25 гектаров (протяженностью 2 км и шириной 40−100 кв.м). Строительными компаниями уже подана заявка на изменение проекта планировки, чтобы в существующую на бумаге схему инженерной и транспортной системы внести зеленую зону.