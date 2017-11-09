В СФУ пройдёт конференция по ленд-лизу
Она будет посвящена 75-летию красноярской воздушной трассе «Аляска-Сибирь».
Она будет посвящена 75-летию красноярской воздушной трассе «Аляска-Сибирь».
10 и 11 ноября в Сибирском федеральном университете пройдёт Международная научная конференция «Ленд-лиз. Маршруты взаимодействия против общего врага. 75-лет красноярской воздушной трассе (Аляска-Сибирь)».
В рамках конференции запланирована работа в тематических секциях и пленарное заседание с участием историков, архивистов, краеведов, представителей общественных движений и организаций, поисковых отрядов по направлениям:
Помимо этого, в рамках конференции откроется несколько выставок:
«До фронта не долетели». (Экспонаты с мест катастроф самолетов
«Название Красноярская абсолютно обосновано, потому что в Красноярске был ключевой аэродром на трассе во время Великой Отечественной войны. На Восток это был крайний аэродром, оборудованный для взлета и посадки самолетов любых марок. Это был крайний аэродром, имеющий бетонный
Конференция пройдет по адресу: пр. Свободный, 79/10, Библиотека СФУ, Б1−01. Открытие в 10.00.