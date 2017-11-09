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12:10 (мск), источник: Newslab.ru

В СФУ пройдёт конференция по ленд-лизу

Она будет посвящена 75-летию красноярской воздушной трассе «Аляска-Сибирь».

10 и 11 ноября в Сибирском федеральном университете пройдёт Международная научная конференция «Ленд-лиз. Маршруты взаимодействия против общего врага. 75-лет красноярской воздушной трассе (Аляска-Сибирь)».

В рамках конференции запланирована работа в тематических секциях и пленарное заседание с участием историков, архивистов, краеведов, представителей общественных движений и организаций, поисковых отрядов по направлениям:

Ленд-лиз — сотрудничество государств антигитлеровской коалиции. Юридические и дипломатические аспекты; Авиационный ленд-лиз. История Красноярской воздушной трассы; Перегон самолётов на фронт с авиазаводов Сибири и Дальнего Востока; Память поколений. Работа поисковых отрядов по увековечению памяти погибших летчиков. «Бессмертный полк Красноярской воздушной трассы» (круглый стол с представителями семей ветеранов трассы).

Помимо этого, в рамках конференции откроется несколько выставок:

«До фронта не долетели». (Экспонаты с мест катастроф самолетов ленд-лиза из фондов музея Военно-инженерного института СФУ). «Красноярская воздушная трасса в литературе и материалах СМИ; Выставка постеров художников разных стран — «Авиационный ленд-лиз США-СССР»; Книги, статьи из газет и журналов из фондов музея ВИИ СФУ; Выставка личных вещей, фотографий и документов ветеранов трассы «Памяти отцов». (Музей ВИИ СФУ совместно с Музеем «Мемориал Победы»); Выставка работ победителей конкурса детских рисунков.

«Название Красноярская абсолютно обосновано, потому что в Красноярске был ключевой аэродром на трассе во время Великой Отечественной войны. На Восток это был крайний аэродром, оборудованный для взлета и посадки самолетов любых марок. Это был крайний аэродром, имеющий бетонный взлетно-посадочные полосы, дальше шли только грунтовые. Красноярск был выбран как центр передачи самолетов от перегонщиков фронтовикам. После войны трасса имела очень важное значение для народного хозяйства. Трассу передали гражданскому воздушному флоту и все аэродромы использовались в мирных целях», — рассказал сотрудник музея Военно-инженерного института СФУ Вячеслава Филиппов.

Конференция пройдет по адресу: пр. Свободный, 79/10, Библиотека СФУ, Б1−01. Открытие в 10.00.

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