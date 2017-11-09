В горах Сочи планируют создать пешие экомаршруты длиной 700 километров

Компания «Роза Хутор», владеющая одноименным горнолыжным курортом под Сочи, приступила к разработке сети экологических маршрутов общей протяженностью более 700 километров. Пешеходные тропы планируется оборудовать в живописных окрестностях поселка Красная Поляна, а также на Западном Кавказе, сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

«Совместно с норвежской компанией Norwegian Mountain Consulting разрабатываем программу развития сети национальных экомаршрутов для региона Западный Кавказ, прилегающего к Красной Поляне. Мы предлагаем объединение уникальных природных территорий сетью пеших маршрутов протяженностью более 700 километров», — отметили в компании.

В марте 2017 «Роза Хутор» получила право арендовать дополнительные территории Сочинского нацпарка и Сочинского природного заказника на северных склонах хребта Аибга на площади 1,16 тыс. гектаров. В компании заявляли, что на этих территориях предполагается создание рекреационных, спортивных и оздоровительных объектов, проектирование которых начнется после проведения всех необходимых, в том числе экологических, экспертиз.

В 2015 году Россия отозвала ранее поданную в ЮНЕСКО заявку на расширение объекта природного наследия «Западный Кавказ». В состав объекта под охраной этой организации должны были войти Сочинский национальный парк и Сочинский федеральный заказник. Существующие горнолыжные комплексы Красной Поляны построены на границе с буферной зоной Кавказского биосферного заповедника, входящего в состав объектов природного наследия. В качестве причины отказа от расширения границ особо охраняемой международным сообществом зоны была названа необходимость увеличения площадей горно-климатических курортов Сочи.