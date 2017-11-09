Почему произошел сбой на сайтах «Ведомостей», «Росбалта» и Znak.com?
Сайты все этих изданий размещены на площадке одного провайдера. Его
Сайты все этих изданий размещены на площадке одного провайдера. Его
Утром 9 ноября оказались недоступны сайты сразу нескольких изданий — «Ведомостей», «Росбалта» и Znak.com. На странице «Ведомостей» в Facebook говорится, что сайт и мобильное приложение издания не работают по техническим причинам. Проблема возникла на стороне провайдера.
Сайты всех этих СМИ размещены на площадке одного из крупнейших мировых
— Трудно сказать, потому что он недоступен. Я не могу ни с какой стороны к нему подобраться, но как сообщает наш
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— OVH называется.
Сайт самого провайдера тоже не работает. Французские СМИ пишут, что проблемы у провайдера продолжаются уже несколько часов, и они действительно связаны с масштабным сбоем в системе электропитания. Глава
В конце прошлого месяца сразу несколько российских СМИ подверглись серьезным хакерским атакам, в частности, сайты Интерфакса и «Фонтанки.ру». Предполагалось, что в этом виноват вирус Bad Rabbit.