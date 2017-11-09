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12:38 (мск), источник: BFM.ru

Почему произошел сбой на сайтах «Ведомостей», «Росбалта» и Znak.com?

Сайты все этих изданий размещены на площадке одного провайдера. Его штаб-квартира находится во Франции.

Утром 9 ноября оказались недоступны сайты сразу нескольких изданий — «Ведомостей», «Росбалта» и Znak.com. На странице «Ведомостей» в Facebook говорится, что сайт и мобильное приложение издания не работают по техническим причинам. Проблема возникла на стороне провайдера.

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Сайты всех этих СМИ размещены на площадке одного из крупнейших мировых хостинг-провайдеров OVH, штаб-квартира которого расположена во Франции.

Представитель Znak.com Дмитрий Северов сообщил Business FM, о хакерской атаке речь не идет. По его информации, сбой действительно возник на стороне провайдера.

— Трудно сказать, потому что он недоступен. Я не могу ни с какой стороны к нему подобраться, но как сообщает наш хостер-провайдер, который находится в Европе, у них какая-то проблема с питанием, поэтому пока ждем просто.

— Хостер-провайдер — вы назвать его не можете?

— OVH называется.

Сайт самого провайдера тоже не работает. Французские СМИ пишут, что проблемы у провайдера продолжаются уже несколько часов, и они действительно связаны с масштабным сбоем в системе электропитания. Глава компании-провайдера сообщил, что вышли из строя две системы электропитания, и при этом почему-то не сработали два резервных генератора.

В конце прошлого месяца сразу несколько российских СМИ подверглись серьезным хакерским атакам, в частности, сайты Интерфакса и «Фонтанки.ру». Предполагалось, что в этом виноват вирус Bad Rabbit.

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