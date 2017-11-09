Физкультурник Владимир Лямин поделился секретами долгожительства

Житель Каменска-Уральского Владимир Лямин может смело считать себя полным кавалером значка ГТО. Первый норматив физкультурника он сдал еще подростком, до Великой Отечественной войны, и с тех пор призыву «Будь готов к труду и обороне» верен всю жизнь. За полтора месяца до 90-летнего юбилея Владимиру Лямину вручили четвертый золотой значок возрожденного физкультурного комплекса. И отныне он красуется на груди парадного пиджака ветерана, напротив боевых наград.

— Мэр города вручал. Публично, перед всероссийским забегом «Кросс наций». Я как раз на старте стоял. И тут меня сразу рекордсменом объявляют, — с гордостью рассказывает ветеран.

Рекордсмен Владимир Максимович не липовый. В свои почти девяносто все установленные нормативы он сдал по-честному и об одном лишь жалеет, что рассчитаны они на предельный возраст в 70 лет. Для рекордсменов постарше прописанных министерствами норм физподготовки просто не существует. Видимо, потому, что нет предела совершенству.

Лямин нам признался, что запросто преодолевает два километра легкой рысцой за 18 минут. Попасть в «яблочко» бывшему военному и охотнику — тоже не проблема, как и проплыть несколько сот метров. А уж отжаться 20 раз — раз плюнуть, что долгожитель охотно продемонстрировал нам во дворе собственного дома. Проходившие мимо школьники чуть шею не свернули, разглядывая, как бодрый старичок подтягивается на брусьях и тягает штангу.

Спортсменом в классическом понимании Владимир Лямин никогда не был. Бить рекорды и подниматься на пьедестал победителей не было целью его жизни. Школьные годы пришлись на войну. «Сбегал на фронт, чтобы отомстить за трех старших погибших братьев. Мы с другом, как мушкетеры, взяли с собой шляпы, деревянные шпаги и пробрались в поезд, идущий на запад. На следующей станции поймали, вернули домой. А после выпускного пришел в военкомат: отправляйте на войну. Тогда осталась только Японская…» — вспоминает ветеран.

Армейская закалка до сих пор задает пенсионеру ритм жизни: утром комплекс упражнений бойца, пробежка, а дальше ворох житейских и общественных дел. График настолько плотный, что нам пришлось заранее договариваться с ветераном, чтобы найти свободное от дел «окошко». Появлялись, конечно, у пенсионера и экзотические увлечения: несколько лет назад Лямин вдохновился йогой и стоял у стенки на голове. Сейчас от такого экстрима отошел. Предпочитает другой — купание в ледяной проруби. Не регулярно, но на Крещение обязательно окунается с головой в реку.

Когда трудился рабочим на заводе, Лямин подбил коллектив на физкультперерывы. Сейчас ветеран регулярно встречается со школьниками и пытается убедить ребят, что жизнь — это прежде всего движение и главное в ней не останавливаться.

— Никогда не останавливаться, это, по сути, девиз нашей семьи. Живем на предпоследнем этаже, а лифта в подъезде нет. Я всегда говорил жене: иди пусть потихоньку, но не останавливайся, — поясняет Владимир Максимович.

Когда четыре года назад жена умерла, дети, давно разъехавшиеся из родного дома по другим городам, встревожились: переживет ли дед одиночество? Но он решил в память о супруге освоить все ее таланты. В частности, варить супы и делать осенние заготовки. Завел большую амбарную книгу, в которую записывает рецепты и поминутно сам процесс приготовления. В этом самодельном меню можно, в частности, прочитать, что четыре дня назад Владимир готовил куриную лапшу. А по приезде внуков и правнуков (их у Лямина — 11) в доме устраивают настоящий пир.

«Правнук еще в детский сад ходит, а уже самбо начал заниматься», — с гордостью сообщил нам дед, листая семейный альбом. Правда, в генную предрасположенность к долгожительству Владимир Лямин не верит. Во- первых, потому, что родители у него умерли достаточно рано, а во-вторых, потому, что ставит на волшебную силу движения, без которого нет жизни.

Кстати Пять советов от долгожителя-физкультурника

1. Курение — главная вредная привычка, от которой необходимо избавляться.

2. Трезвенником никогда не был. Но по жизни поставил предел: не больше трех рюмок, чтобы не скучать во время застолья.

3. Предпочитаю еду со своего огорода. Уважаю чеснок: уже посадил целую грядку зимнего сорта.

4. Постоянно быть с людьми: общаться с друзьями, молодежью. Не замыкаться дома.