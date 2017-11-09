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12:17 (мск), источник: РИАЦ

К Новому году волгоградцам придется раскошелиться на соль

В ближайшие месяцы в России ожидается рост цен на соль. Это может произойти по причине дефицита вагонов для перевозки продукции.

Как пишут «Известия», количество отгрузок соли уже уменьшилось, и если ситуация с транспортировкой не изменится, то к концу года это может привести к дефициту данного продукта на полках магазинов, а также к его подорожанию — цена на соль может вырасти на 10%.

В РЖД отмечают, что на данный момент принимаются все необходимые меры по решению проблем с вывозом груза.

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