К Новому году волгоградцам придется раскошелиться на соль
В ближайшие месяцы в России ожидается рост цен на соль. Это может произойти по причине дефицита вагонов для перевозки продукции.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В ближайшие месяцы в России ожидается рост цен на соль. Это может произойти по причине дефицита вагонов для перевозки продукции.
Как пишут «Известия», количество отгрузок соли уже уменьшилось, и если ситуация с транспортировкой не изменится, то к концу года это может привести к дефициту данного продукта на полках магазинов, а также к его подорожанию — цена на соль может вырасти на 10%.
В РЖД отмечают, что на данный момент принимаются все необходимые меры по решению проблем с вывозом груза.