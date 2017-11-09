В Волгограде проходит вкусный фестиваль

Источник: РИАЦ

В Волгограде проходит необычное событие. Представители клубов пожилых людей проводят кулинарный фестиваль. В нём принимают самое активное участие около 70 ветеранов, решивших показать себе и другим, как на самом деле вкусно готовить.

Фестиваль начнется в 14 часов в ресторане «Элегант» Кировского района. Рассматриваются 4 номинации: «ароматный обед»; «кулинарный шедевр»; «оригинальное блюдо» и «вкусная фантазия». Оценивает мастерство конкурсантов авторитетное жюри, состоящее из депутатов Волгоградской городской и областной Дум, руководителей районных администраций Волгограда, представителей власти и общественности.