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12:27 (мск), источник: Клопс.ru

Россияне рассказали о самых запоминающихся событиях октября

Жители России рассказали, какие события в октябре 2017 года запомнились им более всего. Результаты опубликовал «Левада-центр».

Источник: Клопс.ru

Большинство указало как самое запомнившееся событие фестиваль молодёжи в Сочи (15%). На втором месте оказались личные события респондентов в семье и на работе (их отметил каждый десятый) и ситуация на Украине.

По 6% респондентов отметили смерть актёра Дмитрия Марьянова, войну в Сирии, а также выступления и поездки президента Владимира Путина. Среди реже упоминающихся событий октября оказались выдвижение Ксении Собчак в президенты России, ситуация в Каталонии, отставки губернаторов, теракты, а также спортивные мероприятия. При этом две трети россиян отметили, что в октябре им ничего не запомнилось.

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