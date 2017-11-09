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12:11 (мск), источник: "Российская газета"

Нижний Новгород принял московские авиарейсы из-за тумана в столице

Аэропорт Строгино в Нижнем Новгороде принял семь самолетов, которые из-за сильного тумана не смогли приземлиться в Москве. Об этом «РГ» сообщила пресс-секретарь воздушной гавани Екатерина Молева.

Источник: Reuters

— Red Wings летел из Новосибирска, «Аэрофлот» — из Астрахани, «Уральские авиалинии» — из Екатеринбурга, Новосибирска и Кемерова, Global Air — из Красноярска и Абакана. Мы готовы принимать, у нас нет никаких ограничений, — пояснила Молева.

Данных о том, когда самолеты смогут вылететь в Москву, и информации об общем количестве пассажиров всех семи рейсов, которые временно разместились в Нижнем Новгороде, пока нет.

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