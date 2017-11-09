Нижний Новгород принял московские авиарейсы из-за тумана в столице

— Red Wings летел из Новосибирска, «Аэрофлот» — из Астрахани, «Уральские авиалинии» — из Екатеринбурга, Новосибирска и Кемерова, Global Air — из Красноярска и Абакана. Мы готовы принимать, у нас нет никаких ограничений, — пояснила Молева.

Данных о том, когда самолеты смогут вылететь в Москву, и информации об общем количестве пассажиров всех семи рейсов, которые временно разместились в Нижнем Новгороде, пока нет.