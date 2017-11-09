В Челябинской области высадили 17 миллионов деревьев в Год экологии

В Год экологии на территории лесного фонда Челябинской области высадили 17 миллионов сеянцев деревьев — на 5 миллионов больше, чем планировалось, сообщает пресс-служба Главного управления лесами региона. В Год экологии на территории лесного фонда Челябинской области высадили 17 миллионов сеянцев деревьев — на 5 миллионов больше, чем планировалось, сообщает пресс-служба Главного управления лесами региона.