В Челябинской области высадили 17 миллионов деревьев в Год экологии
В Год экологии на территории лесного фонда Челябинской области высадили 17 миллионов сеянцев деревьев — на 5 миллионов больше, чем планировалось, сообщает
В Год экологии на территории лесного фонда Челябинской области высадили 17 миллионов сеянцев деревьев — на 5 миллионов больше, чем планировалось, сообщает
Заместитель начальника Главного управления лесами Челябинской области Александр Барановский сообщил, что в 2017 году в регионе планировалась провести лесовосстановительные мероприятия на площади 3,7 тысячи гектаров и высадить 12 миллионов сеянцев, а в результате работы были выполнены на 3,8 тысячи гектаров, высажено 17 миллионов деревьев.
По его словам, преимущественно высаживались хвойные деревья — 98% от общего объема.
«Основная цель Главного управления лесами в рамках стратегии-2035 — сохранить лесистость на территории Челябинской области. Этот показатель на сегодняшний день составляет 29,4%, и наша задача — сохранить его именно в таком объеме», — сказал Барановский.
Он подчеркнул, что задача лесников — сохранить баланс между рубкой насаждений и их полным восстановлением.