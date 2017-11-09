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16:22 (мск), источник: "Российская газета"

39-летний батюшка Роман Амплеев из Ростовской области сдал нормы ГТО

39-летний батюшка Роман Амплеев стал первым в регионе священнослужителем, который сдал нормы ГТО. Как положено, зарегистрировался на специальном сайте, оформил справку, что здоров, получил разнарядку и, сменив рясу на спортивные трико и майку, отправился в местный спорткомплекс «Старт». Дорога к нему знакомая и, можно сказать, проторенная: чтобы выполнить нормы, тренировался там полгода, два-три раза в неделю. Даже лишний вес удалось сбросить.

Источник: "Российская газета"

Вообще на столь мирское занятие настоятеля храма в честь Донской иконы Божией Матери города Новошахтинска, благочинного прихода Новошахтинского округа Романа Амплеева подвигло рождение сына. В его семье подрастают уже две дочки, а тут Бог дал сына, которому счастливый отец-батюшка решил подавать только хороший пример с первого дня его жизни. И когда другие отцы бегут отмечать день рождения в пивную, Роман поспешил на беговую дорожку. Очень помог тренер Владимир Сосунов, хотя вначале недоверчиво оглядел новобранца: выдюжит ли? Да и поповское ли это дело — гранаты метать?

За батюшкой следует и паства: бассейн, тренажерный зал, стадион, храм. Теперь и там во время службы настоятель призывает всех активно заниматься не только душой, но и телом.

Гранату на зачете он метнул на 35 метров, наклоны вперед выполнил как положено, с места прыгнул на 2,15 метра, 50 метров в бассейне одолел за 46 секунд, а 16-килограммовую гирю поднял 50 раз. Словом, уложился в «серебро» и «золото», но вот бег — основная, кстати, дисциплина, подвел. Три километра кросса по пересеченной местности дались лишь за 15 минут 29 секунд. «Бронза». А по правилам, если хоть один вид сдан на «бронзу», то и общий результат считается по нижнему значению.

— Но я очень рад, — говорит Роман. — Есть еще к чему стремиться. Теперь в следующем году возьму «серебро», время для тренировок есть. Мне самому очень интересно победить.

Сдача спортивных норм для него не просто «физика». А целая философия и состояние души.

— Каков поп, таков и приход, — смеется батюшка. — Вот и за мной потянулись люди. Говорят же: расскажи — забуду, покажи — запомню, сделай — и я научусь. Наш дьякон тоже пришел на стадион и будет сдавать ГТО в следующем году. Еще два моих друга также начали тренироваться. Мы ведем совершенно трезвый образ жизни, любим свои семьи, хотим вырастить здоровых детей, и побольше, и чувствуем себя счастливыми.

Так что теперь за батюшкой следует и паства: бассейн, тренажерный зал, стадион, храм. Теперь и там во время службы настоятель призывает всех активно заниматься не только душой, но и телом и выполнять нормативы комплекса ГТО.

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