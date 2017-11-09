Программа «Земский доктор» в Воронежской области дополнительно получит 10,8 млн рублей
Участниками программы в 2018 году станут 3 моногорода региона.
Участниками программы в 2018 году станут 3 моногорода региона.
Программа «Земской доктор» в Воронежской области получила дополнительное финансирование из областного бюджета. Депутаты Воронежской облдумы согласовали выделение дополнительно 10,8 млн рублей на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, прибывших в 2017 году в сельские населенные пункты, сообщила
Благодаря софинасированию из областного бюджета в программе «Земский доктор» смогут принять участие не 63 медработника, как было заявлено ранее, а 90.
— Стимулирующие меры, поддержанные депутатами Воронежской областной Думы, позволят укомплектовать коллективы сельских медорганизаций узкими специалистами. Именно в них сегодня больше всего нуждается население, проживающее в муниципальных районах, — отметил председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов.
Минздрав РФ предложил продлить действие программы «Земский доктор» на 2018 год и распространить ее действие на моногорода с населением до 50 тыс. человек. Под эту категорию попадают сразу три моногорода Воронежской области — Семилуки, Павловск и
Реализация программы «Земский доктор» на территории Воронежской области началась в 2012 году вместе с масштабной реформой сельской системы здравоохранения. Одним из главных требований было привлечение молодых
— Потратить миллион врачи могут по собственному усмотрению — на приобретение, обустройство жилья или на покупку автомобиля. По условиям первой редакции программы, в ней могли принимать участие молодые специалисты до 25 лет. Сегодня к программе охотно подключаются и опытные врачи в возрасте до 50 лет, — сообщил Владимир Нетесов.
Активное участие в привлечении медицинских кадров принимают и главы некоторых районных администраций. Например, в Поворинском муниципальном районе действуют меры поддержки врачей в виде ежемесячной доплаты. Ее уже получают три врача, недавно принятые на работу. А в Рамонском районе медработникам так называемых «дефицитных» специальностей, которые не попали в программу «Земский доктор», местные власти готовы полностью оплачивать съемное жилье в течение двух лет.