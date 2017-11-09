Программа «Земский доктор» в Воронежской области дополнительно получит 10,8 млн рублей

Источник: РИА "Воронеж"

Программа «Земской доктор» в Воронежской области получила дополнительное финансирование из областного бюджета. Депутаты Воронежской облдумы согласовали выделение дополнительно 10,8 млн рублей на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, прибывших в 2017 году в сельские населенные пункты, сообщила пресс-служба Воронежской облдумы в четверг, 9 ноября.

Благодаря софинасированию из областного бюджета в программе «Земский доктор» смогут принять участие не 63 медработника, как было заявлено ранее, а 90.

— Стимулирующие меры, поддержанные депутатами Воронежской областной Думы, позволят укомплектовать коллективы сельских медорганизаций узкими специалистами. Именно в них сегодня больше всего нуждается население, проживающее в муниципальных районах, — отметил председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов.

Минздрав РФ предложил продлить действие программы «Земский доктор» на 2018 год и распространить ее действие на моногорода с населением до 50 тыс. человек. Под эту категорию попадают сразу три моногорода Воронежской области — Семилуки, Павловск и Елань-Колено. Кроме этого в планах Правительства Российской Федерации запуск нового проекта «Земский фельдшер», рассчитанного на привлечение специалистов среднего звена в учреждения сельского здравоохранения.

Реализация программы «Земский доктор» на территории Воронежской области началась в 2012 году вместе с масштабной реформой сельской системы здравоохранения. Одним из главных требований было привлечение молодых специалистов-медиков в отдаленные районы области, чтобы квалифицированную медицинскую помощь жители смогли получать на местах, не выезжая за пределы района. Участие в программе гарантирует получение 1 млн рублей через 30 дней после заключения договора о работе в сельской местности. При этом специалист обязан отработать в селе не менее 5 лет. В случае досрочного расторжения договора, ему придется пропорционально компенсировать полученные средства.

— Потратить миллион врачи могут по собственному усмотрению — на приобретение, обустройство жилья или на покупку автомобиля. По условиям первой редакции программы, в ней могли принимать участие молодые специалисты до 25 лет. Сегодня к программе охотно подключаются и опытные врачи в возрасте до 50 лет, — сообщил Владимир Нетесов.