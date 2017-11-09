Супруга Джигарханяна согласилась на развод
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Супруга Армена Джигарханяна Виталина
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Супруга Армена Джигарханяна Виталина
Ранее стало известно, что мировой судебный участок 202 столичного района Кунцево 27 ноября рассмотрит по существу иск о разводе Джигарханяна и
«На сегодняшний день требования, заявленные нами (о разводе), они поддержали», — сказал адвокат. Он уточнил, что суд в соответствии с законом предложил сторонам примириться, но обе стороны отказались.
Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего артиста и его 38-летней супруги Виталины
Вслед за этим Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра «от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива».