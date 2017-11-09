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12:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Почему кузбассовец получил условный срок за изнасилование?

Житель Киселевска получил условный срок за изнасилование. Почему наказание оказалось таким мягким?

В июле текущего года вечером осуждённый заметил одиноко идущую по улице женщину и предложил её подвезти. В пути мужчина предложил ей интимные отношения. После отказа он завёз попутчицу в лесополосу и изнасиловал. Спустя несколько часов его задержали полицейские. В пресс-службе областного СК пояснили, что насильник полностью признал свою вину, не скрывался от следствия и сотрудничал с ним. К тому же ранее мужчина не совершал преступлений. Суд решил, что 38-летнего киселевчанина можно наказать только двумя с половиной годами условно с испытательным сроком два года.

Кристина Чистова

По словам заместителя руководителя следственного отдела по Ленинскому району Кемерова Кристины Чистовой, если, назначив наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, суд решит, что осуждённый может исправиться без тюремного заключения, то судья может назначить условное наказание (ст. 73 УК РФ). «В соответствии с ч. 1 ст. 131 УК РФ за изнасилование предусмотрено максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы. Получается, что по решению суда оно может быть условным. При этом суд принимает во внимание конкретные обстоятельства произошедшего, личность обвиняемого, наличие смягчающих обстоятельств, например, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие детей на иждивении и т. д.», — объяснила Кристина Чистова. Однако кемеровская практика, по словам эксперта, показывает, что насильники крайне редко отделываются условным наказанием. По мнению ветерана МВД Дмитрия Антонова, такой мягкий приговор — не типичное явление, а скорее нонсенс. «Мягко говоря, наш гуманный суд в этом случае шокирует. Но на будущем преступника, конечно, даже такое наказание отразится, — считает ветеран МВД. — Точнее, отразится наличие судимости (а тем более изнасилование — это тяжкое преступление), она повиснет на нём навсегда».

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