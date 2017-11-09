Почему кузбассовец получил условный срок за изнасилование?

В июле текущего года вечером осуждённый заметил одиноко идущую по улице женщину и предложил её подвезти. В пути мужчина предложил ей интимные отношения. После отказа он завёз попутчицу в лесополосу и изнасиловал. Спустя несколько часов его задержали полицейские. В пресс-службе областного СК пояснили, что насильник полностью признал свою вину, не скрывался от следствия и сотрудничал с ним. К тому же ранее мужчина не совершал преступлений. Суд решил, что 38-летнего киселевчанина можно наказать только двумя с половиной годами условно с испытательным сроком два года.

Кристина Чистова