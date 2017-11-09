Почему кузбассовец получил условный срок за изнасилование?

Житель Киселевска получил условный срок за изнасилование. Почему наказание оказалось таким мягким?
В июле текущего года вечером осуждённый заметил одиноко идущую по улице женщину и предложил её подвезти. В пути мужчина предложил ей интимные отношения. После отказа он завёз попутчицу в лесополосу и изнасиловал. Спустя несколько часов его задержали полицейские. В
По словам заместителя руководителя следственного отдела по Ленинскому району Кемерова Кристины Чистовой, если, назначив наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, суд решит, что осуждённый может исправиться без тюремного заключения, то судья может назначить условное наказание (ст. 73 УК РФ). «В соответствии с ч. 1 ст. 131 УК РФ за изнасилование предусмотрено максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы. Получается, что по решению суда оно может быть условным. При этом суд принимает во внимание конкретные обстоятельства произошедшего, личность обвиняемого, наличие смягчающих обстоятельств, например, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие детей на иждивении