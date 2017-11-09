Alibaba начал доставлять посылки с помощью дронов

Три дрона 31 октября доставили шесть коробок маракуйи общим весом около 12 кг из города Путянь на остров Мэйчжоу. Перелет в условиях сильного ветра занял девять минут.

Беспилотники, осуществившие доставку, были совместно разработаны входящими в холдинг Alibaba логистической компаний Cainiao и торговой платформой Rural Taobao, а также одной из китайских технологических компаний.

Каждый из таких дронов способен перевозить до 7 кг груза. Их планируется использовать для оперативной доставки по воздуху свежих продуктов питания и медикаментов, сообщает агентство Xinhua.