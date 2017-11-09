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12:18 (мск), источник: Известия

Alibaba начал доставлять посылки с помощью дронов

Китайский холдинг Alibaba, работающий в сфере интернет-торговли, начал использовать беспилотные летательные аппараты для доставки посылок. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Три дрона 31 октября доставили шесть коробок маракуйи общим весом около 12 кг из города Путянь на остров Мэйчжоу. Перелет в условиях сильного ветра занял девять минут.

Беспилотники, осуществившие доставку, были совместно разработаны входящими в холдинг Alibaba логистической компаний Cainiao и торговой платформой Rural Taobao, а также одной из китайских технологических компаний.

Каждый из таких дронов способен перевозить до 7 кг груза. Их планируется использовать для оперативной доставки по воздуху свежих продуктов питания и медикаментов, сообщает агентство Xinhua.

Как писал портал iz.ru, в сентябре одна из сетей кофеен в Арабских Эмиратах протестировала доставку кофе с помощью дронов. Беспилотники доставили напитки клиентам за 15 минут.

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