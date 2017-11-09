В Новосибирской области закрылись паромные переправы
НОВОСИБИРСК, 9 ноября, ФедералПресс. В Новосибирской области завершили работу паромные переправы. Об этом рассказали в
НОВОСИБИРСК, 9 ноября, ФедералПресс. В Новосибирской области завершили работу паромные переправы. Об этом рассказали в
По данным ведомства, переправы закрылись между рабочим поселком Ордынское и селом Нижнекаменка, а также между селами Чингис и Спирино Ордынского района. Связано это с завершение общей навигации на Оби в связи с наступлением зимнего периода.
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, переправы работали в регионе с мая. По реке ходили малые паромы, рассчитанные на 11 машин и 20 пассажиров, и большие паромы на 60 машин.
«Участок водоема, по которому курсировали паромы, стал не безопасным для судоходства в связи с отсутствием навигационной обстановки и спасательного флота при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также с предстоящим образованием льда. Когда на водохранилище установиться толстый слой льда, позволяющий передвигаться по нему транспортным средствам (автомобилям), откроются ледовые переправы. Работа паромных и ледовых переправ относится к полномочиям местной власти, поэтому при возникновении вопросов необходимо обращаться в администрацию Ордынского района», — отметил Анатолий Костылевский.