В Новосибирской области закрылись паромные переправы

По данным ведомства, переправы закрылись между рабочим поселком Ордынское и селом Нижнекаменка, а также между селами Чингис и Спирино Ордынского района. Связано это с завершение общей навигации на Оби в связи с наступлением зимнего периода.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, переправы работали в регионе с мая. По реке ходили малые паромы, рассчитанные на 11 машин и 20 пассажиров, и большие паромы на 60 машин.