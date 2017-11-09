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12:32 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Новосибирской области закрылись паромные переправы

НОВОСИБИРСК, 9 ноября, ФедералПресс. В Новосибирской области завершили работу паромные переправы. Об этом рассказали в пресс-служба администрации региона.

По данным ведомства, переправы закрылись между рабочим поселком Ордынское и селом Нижнекаменка, а также между селами Чингис и Спирино Ордынского района. Связано это с завершение общей навигации на Оби в связи с наступлением зимнего периода.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, переправы работали в регионе с мая. По реке ходили малые паромы, рассчитанные на 11 машин и 20 пассажиров, и большие паромы на 60 машин.

«Участок водоема, по которому курсировали паромы, стал не безопасным для судоходства в связи с отсутствием навигационной обстановки и спасательного флота при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также с предстоящим образованием льда. Когда на водохранилище установиться толстый слой льда, позволяющий передвигаться по нему транспортным средствам (автомобилям), откроются ледовые переправы. Работа паромных и ледовых переправ относится к полномочиям местной власти, поэтому при возникновении вопросов необходимо обращаться в администрацию Ордынского района», — отметил Анатолий Костылевский.

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