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12:31 (мск), источник: Publika.md

Британские биологи: полученные днем раны заживают быстрее

Если человек поранится или получит травму в дневное время, то он восстановится быстрее, чем если бы то же самое произошло ночью, установили британские ученые.

Источник: Publika.md

Так, для лечения ночных ожогов понадобилось в среднем 28 дней, а для ожогов, полученных в светлое время суток — 17 дней.

О своих наблюдениях рассказали врачи из Лаборатории молекулярной биологии в Кембридже. Они изучали процесс заживления ран 118 ожоговых пациентов.

Ученые объясняют разную скорость восстановления разной скоростью регенерации клеток.

Лабораторные исследования показали, что клетки соединительной ткани организма, называемые фибробластами, по-разному работают в течение суток.

Фибробласты играют важную роль в заживлении ран, их основной функцией является синтез компонентов межклеточного вещества. Они первыми реагируют на полученную рану, способствуя заживлению.

Но эффективно работают они в основном днем, а ночью «теряют бдительность».

Один из исследователей доктор Джон О’Нил сравнил этот эффект с забегом на сто метров: «Спинтер, стартующий из низкой стойки, с опорой на грунт, всегда обгонит того, кто начинает забег с высокого старта.

Полученные данные помогут повысить эффективность методов лечения, полагают исследователи. Активизировать работу клеток в ночное время могут некоторые гормональные препараты, такие как гидрокортизон.

Кроме того, биологические часы каждого живого организма работают по индивидуальному графику, поэтому имеет смысл заранее планировать проведение хирургических операций на то время, когда клетки пациента особенно активны.

По словам доктора Джона Блейкли из Манчестерского университета, «заживление ран пациентов обходится национальной системе здравоохранения в 5 млрд фунтов (6,5 млрд долларов), что отчасти связано с отсутствием эффективных методов лечения».

Предварительные данные исследования еще предстоит неоднократно доказать и провести серию клинических испытаний, передает BBC.

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