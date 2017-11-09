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12:38 (мск)

Киану Ривз разрабатывает мотоциклы будущего с помощью виртуальной реальности

Популярный актер в интервью изданию Wired показал свою мастерскую, где он ведет разработку ультрасовременных байков с помощью технологий виртуальной реальности.

Ривз вместе со своим деловым партнером и другом Гардом Холлингером (Gard Hollinger) основал мастерскую Arch Motorcycle, которая разрабатывает «железных коней» для обеспеченных взыскательных любителей быстрой езды. Стоимость самого дешевого мотоцикла — 78 000 долларов (4,5 миллиона рублей).

С помощью систем виртуальной реальности и шлема HTC Vive Киану тщательно проектирует дизайн своих будущих моделей мотоциклов на уровне 3D-моделирования. Он размещает прототипы в виртуальном пространстве, осматривает их и вносит коррективы. Добро пожаловать в «Матрицу»:

Во время загрузки произошла ошибка.

Самая передовая разработка мастерской — «ультраэксклюзивный» байк Arch 143, который Ривз и Холлингер закончат в следующем году, — будет выпущен в количестве 23 экземпляров. Цена пока не озвучивается.

Григорий Матюхин

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