Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Алена Кравец "уничтожила" любовника-альфонса подруги на шоу
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Адвокат Багдасарян объяснил, зачем подопечная снова села за руль
Отец погибшего ребенка покинул суд из-за речи защиты обвиняемой
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Пелагея в воздушном платье восхитила поклонников (фото)
Кейт Мосс впервые за долгое время вышла в свет с женихом
Власти решили в Крыму строить авианосцы - СМИ
Креймер: Запад пойдет на «плохую сделку» с РФ
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
12Убийство в кукольном домике
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
13:30 (мск), источник: Baikal-info.ru

Более 100 километров за 20,5 часов пробежала в Непале студентка ИГУ

Серебряная медаль очередного ультрамарафона в 100 км пополнила копилку спортивных достижений студентки магистратуры географического факультета ИГУ.

Серебряная медаль очередного ультрамарафона в 100 км пополнила копилку спортивных достижений студентки магистратуры географического факультета ИГУ Дарьи Манзий. Воля к победе, постоянные тренировки и упорный характер позволили иркутской спортсменке занять второе место среди женщин на престижном международном трейловом забеге Annapurna 100К, прошедшим в Непале в конце октября 2017 года, сообщает пресс-служба вуза. Дарья пробежала дистанцию за 20 часов 26 минут.

Annapurna 100К — тяжелейшая горная трасса с набором высоты 5840 м. Участие в этом ультрамарафоне принимают сильнейшие и самые выносливые спортсмены разных стран. Студентка ИГУ Дарья Манзий с полным правом считается одной из таких. В числе последних достижений — первое место на международном ультрамарафоне на 100 км в Монголии в август нынешнего года.

К гонке в Непале Дарья, по её словам, была готова — подготовилась физически и настроила себя морально. Кроме Дарьи, по трассе ультрамарафона заблудились более десятка спортсменов. Счётчик иркутской спортсменки показал 114,2 километра при наборе высоты более 6300 метров. Прохождение дистанции заняло 20 часов 26 минут.

В Иркутской областной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского 16 ноября Дарья Манзий расскажет о прошедшем в Непале ультрамарафоне, современной культуре страны и ответит на вопросы. Приглашаются все желающие, интересующиеся легкой атлетикой, сверхдистанциями, правильным питанием для их преодоления. Начало встречи в 19.00 в аудитории 706.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Будущих губернаторов проверили под колесами БТР
Власти пресекли сбор биоматериалов иностранной компанией
Басманный суд арестовал счета, квартиру и машину Серебренникова
Сирийская армия уничтожила последний оплот ИГ в стране
Сайты «Ведомостей», Znak.com и «Росбалта» оказались недоступны
МВД уволило руководителей полковника Захарченко
Супруга Джигарханяна согласилась на развод
Спорт
«Красная машина» заведется на Кубке Карьяла Сборная России по хоккею стартует в олимпийском сезоне матчем против команды Финляндии на Кубке Карьяла
Авто
Ну почти кроссовер: тестируем новый Kia за 775 тысяч рублей Если хочешь быть успешным у нас, то просто обязан иметь в гамме доступную модель с имиджем SUV
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь