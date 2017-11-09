Администрация Нижнего Новгорода планирует передать помещение на ул. Ванеева наркологической клинике

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Согласно информации, подготовленной КУГИ, в здании уже базируется наркологическая клиника, но платит за него аренду. Однако так как организация имеет важную социальную функцию, администрация сочла возможным передать помещение площадью 73,6 кв.м безвозмездно.

В свою очередь депутат Евгений Лазарев задался вопросом, не будут ли против местные жители, ведь не всем понравится подобное соседство. Как заверила Валентина Никулина, никаких жалоб не поступало.

Тем не менее, до принятия решения депутаты решили выехать на место и узнать мнение жителей лично.