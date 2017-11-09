МЧС Узбекистана и ООН запустят проекты по предотвращению катастроф
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Ташкенте министр по чрезвычайным ситуациям Рустам Джураев провел переговоры с главой Представительства ПРООН в Узбекистане Хеленой Фрейзер.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Ташкенте министр по чрезвычайным ситуациям Рустам Джураев провел переговоры с главой Представительства ПРООН в Узбекистане Хеленой Фрейзер.
Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в рамках новых совместных проектов с ПРООН.
В ходе встречи Фрейзер ознакомилась с техническими возможностями
Кроме того, Фрейзер посетила Центре симуляции землетрясения.
Ранее ПРООН совместно с