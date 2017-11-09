Омск продолжат озеленять поверх снега

Судя по всему, работы будут проходить среди снега. Как ранее сообщал «СуперОмск», синоптики считают данный снежный покров постоянными и не ожидают, что он сойдет до весны. Более того, с пятницы, 10 ноября, ожидается понижение температуры в Омске.

В целом работы на участке Ленина от Ленинградской площади до Броз Тито планируется завершить до конца года, а на оставшемся участке до Юбилейного моста — в следующем году. Тогда же будет отремонтирована и проезжая часть на Ленина.