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13:12 (мск), источник: СуперОмск

Омск продолжат озеленять поверх снега

В Омске продолжают благоустраивать реконструируемую улицу Ленина, где сейчас обустраивают клумбы, линии наружного освещения и троллейбусной контактной сети, а также выполняется мощение тротуаров гранитом.

«В ближайшее время начнется очередной этап озеленения: в частности, планируется дополнительно высадить шаровидные ивы особой омской селекции», — сообщает пресс-служба мэрии.

Судя по всему, работы будут проходить среди снега. Как ранее сообщал «СуперОмск», синоптики считают данный снежный покров постоянными и не ожидают, что он сойдет до весны. Более того, с пятницы, 10 ноября, ожидается понижение температуры в Омске.

В целом работы на участке Ленина от Ленинградской площади до Броз Тито планируется завершить до конца года, а на оставшемся участке до Юбилейного моста — в следующем году. Тогда же будет отремонтирована и проезжая часть на Ленина.

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