Омск продолжат озеленять поверх снега
В Омске продолжают благоустраивать реконструируемую улицу Ленина, где сейчас обустраивают клумбы, линии наружного освещения и троллейбусной контактной сети, а также выполняется мощение тротуаров гранитом.
В Омске продолжают благоустраивать реконструируемую улицу Ленина, где сейчас обустраивают клумбы, линии наружного освещения и троллейбусной контактной сети, а также выполняется мощение тротуаров гранитом.
«В ближайшее время начнется очередной этап озеленения: в частности, планируется дополнительно высадить шаровидные ивы особой омской селекции», — сообщает
Судя по всему, работы будут проходить среди снега. Как ранее сообщал «СуперОмск», синоптики считают данный снежный покров постоянными и не ожидают, что он сойдет до весны. Более того, с пятницы, 10 ноября, ожидается понижение температуры в Омске.
В целом работы на участке Ленина от Ленинградской площади до Броз Тито планируется завершить до конца года, а на оставшемся участке до Юбилейного моста — в следующем году. Тогда же будет отремонтирована и проезжая часть на Ленина.