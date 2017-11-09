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15:27 (мск), источник: АиФ Волгоград

На западе Волгограда перенесли остановку «Технологический колледж»

В Дзержинском районе Волгограда 9 ноября перенесли остановку «Технологический колледж» на 176 метров за перекресток с улицы Качинцев по направлению движения в Центральный район.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, перенос остановки позволит повысить безопасность дорожного движения и увеличить пропускную способность на пересечении проспекта Жукова с улицей Качинцев.

«На новом месте будет установлен остановочный павильон — здесь уже уложена тротуарная плитка на посадочной площадке, установлен каркас, на котором в дальнейшем будет смонтирован корпус из закаленного стекла. Дорожный знак, обозначавший прежнее место остановки, уберут, рядом с бывшей остановочной площадкой вдоль магистрали будет установлено ограждение для обеспечения безопасности пешеходов», — заявили в городской администрации.

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