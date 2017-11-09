На площади Куйбышева в Самаре появится каток

Источник: РИА "Новости"

На обустройство и содержание катка из городского бюджета планируется выделить около 549 тысяч рублей.

Площадь катка составит 5 250 кв. метров. На месте нужно положить прослойку из иглопробивного полотна и залить ее водой. Работы должны быть завершены до 25 декабря, сообщает Самру.ру.