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13:18 (мск), источник: Nakanune.ru

Школьникам из Екатеринбурга, попавшим в ДТП в Ярославской области, будет организован спецтур по Золотому кольцу

Школьникам из Екатеринбурга, попавшим в ДТП с автобусом и грузовиком в Ярославской области, в следующем году будет организован специальный тур по Золотому кольцу.

Об этом заявил глава региона Дмитрий Миронов.

Напомним, в среду вечером на автодороге в районе населенного пункта Деболовское Ростовского района Ярославской области произошло столкновение грузового автомобиля и экскурсионного автобуса туристического агентства «Яроблтур», перевозившего 38 детей и пять взрослых. В результате ДТП погиб водитель автобуса, 16 детей были госпитализированы с травмами.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре правительства Ярославской области, сегодня Дмитрий Миронов посетил Ростовскую ЦРБ, где сейчас находятся 14 пострадавших школьников.

«Он навестил пострадавших, спросил об их самочувствии, о том, всего ли им хватает. Ребята отметили, что даже ремни безопасности не спасли их от ударов лицом о передние сиденья. Школьники также высказали сожаление, что не смогли посмотреть Ростов. Глава региона пообещал, что летом следующего года для них будет организован специальный тур по Золотому кольцу. Губернатор также пообщался с медицинским персоналом. Спрашивал, нужна ли поддержка специалистов, лекарства. Врачи сообщили, что все необходимое в больнице есть», — рассказали в пресс-центре.

Миронов заявил, что держит ситуацию под личным контролем.

«Прошу оперативно докладывать мне о любых изменениях. Я вчера общался с губернатором Свердловской области и заверил, что помощь была оказана своевременно, быстро, и мы делаем для пострадавших все возможное. Кроме того, ждем, что в ближайшее время к нам приедут родители ребят, и им также будет оказана необходимая поддержка», — заверил он.

Еще двое пострадавших школьников сейчас находятся в Ярославле, в детской областной клинической больнице, их обследуют медики: есть подозрение на сотрясение мозга и ушиб внутренних органов.

«Также решается вопрос о переводе туда еще пятерых юных пациентов. Утром нейрохирурги территориального центра медицины катастроф провели повторное обследование пострадавших. У большинства зафиксированы травмы средней степени тяжести. В основном это черепно-мозговые травмы, ушибы лица и рваные раны. Школьники, которым госпитализация не потребовалась, сейчас находятся в Ярославле в гостинице», — добавили в пресс-центре.

Также Дмитрий Миронов выразил соболезнования родным и близким погибшего водителя автобуса Сергея Блохина, который ценой своей жизни спас всех пассажиров.

Напомним по факту аварии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). За ходом расследования следит глава СКР Александр Бастрыкин. Водитель грузовика задержан.

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