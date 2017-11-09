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13:20 (мск), источник: Nakanune.ru

Челябинск и Кокшетау может связать прямой авиарейс

Челябинск и Кокшетау может связать прямое авиасообщение, этот вопрос будет рассмотрен на форуме России и Казахстана, который в эти дни проходит в столице Южного Урала.

По мнению председателя туристской ассоциации Казахстана Кайрата Султанова, нужно, чтобы больше граждан России посещали курорт «Боровое» — на автомобиле слишком долго и сложно добираться до здравницы.

«Это должно идти естественным образом, авиационные власти между собой сотрудничают, у них есть план, в соответствии с которым они работают. Сейчас конкретно заявить что-то я не смогу, — сообщил Накануне.RU директор департамента международного сотрудничества Министерства национальной экономики республики Казахстан Кайрат Торебаев.

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