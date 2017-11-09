Челябинск и Кокшетау может связать прямой авиарейс
Челябинск и Кокшетау может связать прямое авиасообщение, этот вопрос будет рассмотрен на форуме России и Казахстана, который в эти дни проходит в столице Южного Урала.
Челябинск и Кокшетау может связать прямое авиасообщение, этот вопрос будет рассмотрен на форуме России и Казахстана, который в эти дни проходит в столице Южного Урала.
По мнению председателя туристской ассоциации Казахстана Кайрата Султанова, нужно, чтобы больше граждан России посещали курорт «Боровое» — на автомобиле слишком долго и сложно добираться до здравницы.
«Это должно идти естественным образом, авиационные власти между собой сотрудничают, у них есть план, в соответствии с которым они работают. Сейчас конкретно заявить