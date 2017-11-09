Производственный календарь на 2018 год для жителей Башкирии
УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Как будем отдыхать в 2018 году? Это один из самых популярных запросов в поисковых системах у жителей Башкирии.
УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Как будем отдыхать в 2018 году? Это один из самых популярных запросов в поисковых системах у жителей Башкирии.
В республиканском министерстве семьи, труда и социальной защиты населения опубликовали производственный календарь на 2018 год.
Нерабочими днями в следующем году для жителей Башкирии считаются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы;.
7 января — Рождество Христово;.
23 февраля — День Защитника Отечества;.
8 марта — Международный женский день;.
1 мая — Праздник Весны и Труда;.
9 мая — День Победы;.
12 июня — День России (День рождения Уфы);.
15 июня — Ураза-байрам;.
21 августа — Курбан-байрам;.
11 октября — День Республики;.
4 ноября — День народного единства.
Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ рабочий день перед праздничным (нерабочим) сокращается на час. Если нерабочему праздничному дню предшествует выходной день, то продолжительность смены не сокращается.
В 2018 году выходной суббота 6 января переносится на пятницу 9 марта, с воскресенья 7 января на среду 2 мая; субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля; с субботы 9 июня на понедельник 11 июня; c субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.
В итоге жители республики при пятидневной рабочей неделе будут трудиться 244 дня, а отдыхать — 121 день.