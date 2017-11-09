Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Алена Кравец "уничтожила" любовника-альфонса подруги на шоу
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Адвокат назвал причину смерти дочери Людмилы Гурченко
Этапы в Сибирь: как заботились о преступниках последние 200 летЭтапы — неотъемлемая часть истории и культуры. Каждый правитель нашего государства стремился внести свой вклад в эту важнейшую сферу жизни России
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Комбат Филин назвал точные сроки "возвращения" Крыма и Донбасса
Волочкова выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
Пелагея в воздушном платье восхитила поклонников (фото)
Кейт Мосс впервые за долгое время вышла в свет с женихом
Власти решили в Крыму строить авианосцы - СМИ
Креймер: Запад пойдет на «плохую сделку» с РФ
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
12Убийство в кукольном домике
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
13:14 (мск), источник: ИА Башинформ

Производственный календарь на 2018 год для жителей Башкирии

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Как будем отдыхать в 2018 году? Это один из самых популярных запросов в поисковых системах у жителей Башкирии.

В республиканском министерстве семьи, труда и социальной защиты населения опубликовали производственный календарь на 2018 год.

Инфографика
Календарь праздничных дней в 2018 годуПремьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план переноса выходных дней в 2018 году.

Нерабочими днями в следующем году для жителей Башкирии считаются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы;.

7 января — Рождество Христово;.

23 февраля — День Защитника Отечества;.

8 марта — Международный женский день;.

1 мая — Праздник Весны и Труда;.

9 мая — День Победы;.

12 июня — День России (День рождения Уфы);.

15 июня — Ураза-байрам;.

21 августа — Курбан-байрам;.

11 октября — День Республики;.

4 ноября — День народного единства.

Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ рабочий день перед праздничным (нерабочим) сокращается на час. Если нерабочему праздничному дню предшествует выходной день, то продолжительность смены не сокращается.

В 2018 году выходной суббота 6 января переносится на пятницу 9 марта, с воскресенья 7 января на среду 2 мая; субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля; с субботы 9 июня на понедельник 11 июня; c субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.

В итоге жители республики при пятидневной рабочей неделе будут трудиться 244 дня, а отдыхать — 121 день.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Будущих губернаторов проверили под колесами БТР
Власти пресекли сбор биоматериалов иностранной компанией
Басманный суд арестовал счета, квартиру и машину Серебренникова
Сирийская армия уничтожила последний оплот ИГ в стране
Сайты «Ведомостей», Znak.com и «Росбалта» оказались недоступны
МВД уволило руководителей полковника Захарченко
Супруга Джигарханяна согласилась на развод
Спорт
«Красная машина» заведется на Кубке Карьяла Сборная России по хоккею стартует в олимпийском сезоне матчем против команды Финляндии на Кубке Карьяла
Авто
Ну почти кроссовер: тестируем новый Kia за 775 тысяч рублей Если хочешь быть успешным у нас, то просто обязан иметь в гамме доступную модель с имиджем SUV
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Управляющие компании будут составлять реестр жильцов и нанимателей
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь