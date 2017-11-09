Производственный календарь на 2018 год для жителей Башкирии

В республиканском министерстве семьи, труда и социальной защиты населения опубликовали производственный календарь на 2018 год.

Инфографика Календарь праздничных дней в 2018 году Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план переноса выходных дней в 2018 году.

Нерабочими днями в следующем году для жителей Башкирии считаются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы;.

7 января — Рождество Христово;.

23 февраля — День Защитника Отечества;.

8 марта — Международный женский день;.

1 мая — Праздник Весны и Труда;.

9 мая — День Победы;.

12 июня — День России (День рождения Уфы);.

15 июня — Ураза-байрам;.

21 августа — Курбан-байрам;.

11 октября — День Республики;.

4 ноября — День народного единства.

Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ рабочий день перед праздничным (нерабочим) сокращается на час. Если нерабочему праздничному дню предшествует выходной день, то продолжительность смены не сокращается.

В 2018 году выходной суббота 6 января переносится на пятницу 9 марта, с воскресенья 7 января на среду 2 мая; субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля; с субботы 9 июня на понедельник 11 июня; c субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.