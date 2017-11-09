На КАД закроют одну полосу на развязке с Приморским шоссе

С 10 по 12 ноября на развязке с Приморским шоссе на 141-м километре внешнего кольца КАД будут поочередно перекрывать первую, вторую и переходно-скоростную полосы движения. Также на этом участке на период ремонтных работ ограничат скорость до 50 км/ч.