На КАД закроют одну полосу на развязке с Приморским шоссе
На несколько дней перекроют движение по одной полосе на развязке КАД с Приморским шоссе.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
На несколько дней перекроют движение по одной полосе на развязке КАД с Приморским шоссе.
Там будут устранять дефекты дорожного покрытия, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
С 10 по 12 ноября на развязке с Приморским шоссе на 141-м километре внешнего кольца КАД будут поочередно перекрывать первую, вторую и
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит водителям извинения за временные неудобства.