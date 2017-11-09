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13:17 (мск), источник: Водитель Петербурга

На КАД закроют одну полосу на развязке с Приморским шоссе

На несколько дней перекроют движение по одной полосе на развязке КАД с Приморским шоссе.

Источник: AP 2017

Там будут устранять дефекты дорожного покрытия, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

С 10 по 12 ноября на развязке с Приморским шоссе на 141-м километре внешнего кольца КАД будут поочередно перекрывать первую, вторую и переходно-скоростную полосы движения. Также на этом участке на период ремонтных работ ограничат скорость до 50 км/ч.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит водителям извинения за временные неудобства.

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