Движение транспорта на нескольких улицах Петербурга ограничено

Источник: Вести - Санкт-Петербург

До 12 ноября с десяти вечера и до семи утра полностью перекрыто движение по Шпалерной улице от Потёмкинской до Таврической, включая все перекрестки.

До 12 декабря закрыто движение в одном направлении на Каменном мосту. Возможны трудности с проездом на площади Мужества. Там до 16 ноября ремонтируют трамвайные пути.

Сужена проезжая часть на Большой Озерной улице от Поклонногорской до Ушаковской.

Нельзя проехать по Клинскому проспекту в направлении движения транспорта от Бронницкой улицы к Батайскому переулку. Такая схема движения будет действовать до 21 декабря.