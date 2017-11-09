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15:11 (мск), источник: Деловое сообщество

В ростовских маршрутках могут ввести безналичную оплату

Администрация Ростова-на-Дону не исключает возможности введения безналичной системы оплаты в маршрутных такси. Об этом в ходе круглого стола в пресс-центре «Дон-Медиа» рассказал директор департамента транспорта Сергей Саенко.

«Планы оборудовать системной безналичного проезда маршрутные такси у администрации есть. В приоритете сейчас оборудовать подвижной состав, который перевозит по дифференцированному тарифу. Если мы это успеем сделать это до конца года, то после этого приступим к установке валидаторов в маршрутных такси», — сказал Сергей Саенко.

«В маршрутных такси придется рассмотреть вопрос установки другого типа оборудования, нынешние валидаторы предназначены для бортов большой вместимости. Сейчас мы прорабатываем разные варианты, есть обращение и от транспортных предприятий рассмотреть возможность внедрения безналичной оплаты в маршрутных такси. Техническое и организационное решение — это вопрос следующего года», — сказал заместитель директора ООО «Агентство развития платежных систем» Алексей Торицын.

Также он отметил, что установка валидатора в маршрутных такси не будет означать применение дифференцированного тарифа, это будет еще одним способом оплаты: стоимость проезда будет составлять 24 рубля.

Ранее администрация города отклонила инициативу местного жителя, опубликованную на портале «Активный Ростовчанин». В ней он предлагал оснастить микроавтобусы, работающие в режиме маршрутного такси, валидаторами для возможности оплачивать поездки с помощью безналичной системы. В своем ответе чиновники сослались на то, что согласно постановлению от 2010 г. введение безналичной системы на автобусах, работающих в режиме маршрутного такси, не предусмотрено.

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