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13:40 (мск), источник: ЮГА.ру

В Юбилейном микрорайоне Краснодара ликвидировали порыв на теплотрассе. Жителям возвращают отопление и горячую воду

В Краснодаре 9 ноября ликвидировали порыв на теплотрассе, снабжающей теплом и горячей водой Юбилейный микрорайон.

Источник: ЮГА.ру

Порыв на трубопроводе диаметром 500 мм произошел на участке улицы имени 70-летия Октября. На аварийном участке заменили часть магистральной трубы, провели сварочные работы. Началось заполнение системы теплоносителем, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

«Нужно понимать, что речь идет обо всей системе — от магистральной теплотрассы к теплопунктам, и уже от них — к потребителям. Процесс заполнения системы требует времени. По оценкам специалистов АТЭК, горячая вода и тепло начнут поступать потребителям в ближайшие часы», — прокомментировал заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Юрий Донченко.

Как сообщали Юга.ру, порыв произошел в ночь в с 8 на 9 ноября. Без горячего водоснабжения оставались жители около 100 многоквартирных домов.

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