В Юбилейном микрорайоне Краснодара ликвидировали порыв на теплотрассе. Жителям возвращают отопление и горячую воду

«Нужно понимать, что речь идет обо всей системе — от магистральной теплотрассы к теплопунктам, и уже от них — к потребителям. Процесс заполнения системы требует времени. По оценкам специалистов АТЭК, горячая вода и тепло начнут поступать потребителям в ближайшие часы», — прокомментировал заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Юрий Донченко.