В Юбилейном микрорайоне Краснодара ликвидировали порыв на теплотрассе. Жителям возвращают отопление и горячую воду
В Краснодаре 9 ноября ликвидировали порыв на теплотрассе, снабжающей теплом и горячей водой Юбилейный микрорайон.
В Краснодаре 9 ноября ликвидировали порыв на теплотрассе, снабжающей теплом и горячей водой Юбилейный микрорайон.
Порыв на трубопроводе диаметром 500 мм произошел на участке улицы имени 70-летия Октября. На аварийном участке заменили часть магистральной трубы, провели сварочные работы. Началось заполнение системы теплоносителем, сообщает
«Нужно понимать, что речь идет обо всей системе — от магистральной теплотрассы к теплопунктам, и уже от них — к потребителям. Процесс заполнения системы требует времени. По оценкам специалистов АТЭК, горячая вода и тепло начнут поступать потребителям в ближайшие часы», — прокомментировал заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Юрий Донченко.
Как сообщали Юга.ру, порыв произошел в ночь в с 8 на 9 ноября. Без горячего водоснабжения оставались жители около 100 многоквартирных домов.