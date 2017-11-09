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15:55 (мск), источник: РИАЦ

Народная стройка в центре Волгограда набирает темпы

Губернатор Андрей Бочаров провёл заседание попечительского совета по возведению собора Александра Невского.

Источник: РИАЦ

В конференц-зале нового интерактивного музея «Россия — Моя история» губернатор Андрей Бочаров провел заседание попечительского совета по возведению собора Александра Невского. Это — третье заседание в истории знаменательного строительства. Андрей Бочаров возглавляет попечительский совет по просьбе митрополита Камышинского и Волгоградского Германа.

Перед заседанием губернатор вместе с владыкой и членами попечительского совета побывали на строительной площадке собора, где ознакомились с ходом восстановительных работ. Подобные инспекционные визиты совершаются регулярно.

На заседании совета были подведены предварительные итоги реализации задач, связанных с ходом строительства собора Святого Александра Невского в центре Волгограда, а также ведением работ по внутреннему убранству храма. Членам совета были представлены эскизные проекты иконостаса, настенных киотов и киотов пределов храма. Автором проекта выступил известный художник-иконописец Дмитрий Хартунг.

Как уже сообщал РИАЦ, на втором заседании попечительского совета Андрей Бочаров заявил о том, что предложения по благоустройству и концепция развития исторического центра города будут обсуждаться совместно со специалистами и общественностью, и их мнения будут приниматься во внимание. Было отмечено, что народная стройка идёт без срывов и набирает темпы.

Губернатор напомнил, что воссоздание собора с его уникальным архитектурным обликом является актом исторической справедливости, восстановлением величественного храма взамен взорванного варварами 20 века.

Андрей Бочаров отметил огромную важность воссоздания собора для всей нашей многонациональной области. «В строительстве принимают посильное участие жители региона, независимо от конфессиональной принадлежности, — заметил Андрей Бочаров. — И это очень важно — собор знаменует наш общий дом, преемственность традиций поколений, и он уже становится духовным центром притяжения всех волгоградцев».

Открытие собора намечено на 2021 год. Именно в этот год будет отмечаться 800-летие со дня рождения Александра Невского. Подготовка к этому событию и само празднование будет вестись, в соответствии с Указом президента России Владимира Путина, в масштабе всей страны.

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