В Самарской области появится «дорожная карта» для бывших осужденных

Источник: РИА "Новости"

В настоящее время первоочередные темы и вопросы, необходимые к реализации в указанный период, находятся в стадии проработки. По словам заведующей «Центра социальной адаптации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы» Анастасии Корческул главной задачей при работе с такими гражданами является поиск работы.

«Мы взаимодействуем с фермерами по Самарской области с различных районов. Многие люди у нас уезжают в фермерские хозяйства. Там предоставляется жилье и заработная плата, то есть весь минимум, необходимый для нормальной жизни», — сказала Анастасия Корческул.

Положительным опытом в ресоциализации отбывших наказание поделился начальник отделения ООДУУП и ПДН ГУ МВД России по Самарской области Евгений Хвесько:

«Можно пример в Новокуйбышевске привести. Здесь достигнута договоренность с работодателем о приеме лиц, состоящих у нас на учете на работу. И такая работа ведется. Даже зарплата достаточно стабильная — до 20 тысяч рублей».

По словам сотрудника полиции, немаловажную роль в поиске работы для бывших заключенных играет инициативность, как самого соискателя, так и сотрудников полиции курирующего его адаптацию в обществе.