Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Не явившегося за выигрышем в 506 млн руб. ищет "Почта России"
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Отец погибшего ребенка покинул суд из-за речи защиты обвиняемой
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
СМИ: дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Трамп поставил жену в неловкое положение (видео)
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Татьяна Навка назвала одиноких женщин «неполноценными»
Пелагея в воздушном платье восхитила поклонников (фото)
Власти решили в Крыму строить авианосцы - СМИ
Креймер: Запад пойдет на «плохую сделку» с РФ
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
15:16 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области появится «дорожная карта» для бывших осужденных

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области совместно с представителями общественности намерено создать «дорожную карту» ресоциализации и включения в общество лиц, отбывших уголовное наказание и освобожденных от него (2018 — 2021 гг.), сообщает пресс-служба облправительства.

Источник: РИА "Новости"

В настоящее время первоочередные темы и вопросы, необходимые к реализации в указанный период, находятся в стадии проработки. По словам заведующей «Центра социальной адаптации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы» Анастасии Корческул главной задачей при работе с такими гражданами является поиск работы.

«Мы взаимодействуем с фермерами по Самарской области с различных районов. Многие люди у нас уезжают в фермерские хозяйства. Там предоставляется жилье и заработная плата, то есть весь минимум, необходимый для нормальной жизни», — сказала Анастасия Корческул.

Положительным опытом в ресоциализации отбывших наказание поделился начальник отделения ООДУУП и ПДН ГУ МВД России по Самарской области Евгений Хвесько:

«Можно пример в Новокуйбышевске привести. Здесь достигнута договоренность с работодателем о приеме лиц, состоящих у нас на учете на работу. И такая работа ведется. Даже зарплата достаточно стабильная — до 20 тысяч рублей».

По словам сотрудника полиции, немаловажную роль в поиске работы для бывших заключенных играет инициативность, как самого соискателя, так и сотрудников полиции курирующего его адаптацию в обществе.

Следующая встреча межведомственной группы по подготовке «дорожной карты» запланирована на февраль 2018 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Неизвестный облил кислотой автомобили, припаркованные во дворе на улице Стара-Загора
МОК пожизненно дисквалифицировал четырех российских лыжников
Власти пресекли сбор биоматериалов иностранной компанией
Конгресс США разрешил Пентагону создать оружие против России
Сирийская армия уничтожила последний оплот ИГ в стране
На Украине назначен новый командующий операцией в Донбассе
МВД уволило руководителей полковника Захарченко
Супруга Джигарханяна согласилась на развод
Спорт
«Красная машина» заведется на Кубке Карьяла Сборная России по хоккею стартует в олимпийском сезоне матчем против команды Финляндии на Кубке Карьяла
Авто
Ну почти кроссовер: тестируем новый Kia за 775 тысяч рублей Если хочешь быть успешным у нас, то просто обязан иметь в гамме доступную модель с имиджем SUV
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы» В Москве прошла звездная премьера комедии режиссера-дебютанта Александра Молочникова, в которой многие отечественные знаменитости сыграли пародии на самих себя
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь