В шоколаде и вине нашли вещество для омоложения
Британские ученые объявили об обнаружении нового способа омоложения стареющих клеток, которые часто виновны в развитии возрастных заболеваний.
Британские ученые объявили об обнаружении нового способа омоложения стареющих клеток, которые часто виновны в развитии возрастных заболеваний.
Генетики испытали действие растительного фенола ресвератрола и его аналогов на старые человеческие клетки соединительной ткани — фибробласты, сообщает Science Daily.
По мере старения в тканях человека накапливаются клетки, которые перестают расти и выполнять свои функции, при этом оставаясь живыми. Накапливаясь, они делают ткани и органы более восприимчивыми к болезням.
Однако ресвератрол, который есть в красном вине, темном шоколаде и винограде, стимулирует активность стареющих клеток, восстанавливая цикл деления и увеличивая длину теломер.
Открытие может позволить людям стареть безболезненно. Терапию на основе растительных фенолов целесообразно применять для борьбы с