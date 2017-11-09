Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В обход Суэца- новый коридор РФ «оживает» к досаде прибалтов
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Отец погибшего ребенка покинул суд из-за речи защиты обвиняемой
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Пелагея в воздушном платье восхитила поклонников (фото)
Кейт Мосс впервые за долгое время вышла в свет с женихом
Власти решили в Крыму строить авианосцы - СМИ
Креймер: Запад пойдет на «плохую сделку» с РФ
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
12Убийство в кукольном домике
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
13:33 (мск), источник: Моя Планета

В шоколаде и вине нашли вещество для омоложения

Британские ученые объявили об обнаружении нового способа омоложения стареющих клеток, которые часто виновны в развитии возрастных заболеваний.

Источник: AP 2017

Генетики испытали действие растительного фенола ресвератрола и его аналогов на старые человеческие клетки соединительной ткани — фибробласты, сообщает Science Daily.

Читайте также
Россияне переходят с чая на кофе

По мере старения в тканях человека накапливаются клетки, которые перестают расти и выполнять свои функции, при этом оставаясь живыми. Накапливаясь, они делают ткани и органы более восприимчивыми к болезням.

Однако ресвератрол, который есть в красном вине, темном шоколаде и винограде, стимулирует активность стареющих клеток, восстанавливая цикл деления и увеличивая длину теломер.

Открытие может позволить людям стареть безболезненно. Терапию на основе растительных фенолов целесообразно применять для борьбы с сердечно-сосудистыми и раковыми заболеваниями, а также с болезнями Паркинсона и Альцгеймера.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В шоколаде и вине нашли вещество для омоложения
Будущих губернаторов проверили под колесами БТР
Власти пресекли сбор биоматериалов иностранной компанией
Басманный суд арестовал счета, квартиру и машину Серебренникова
Сирийская армия уничтожила последний оплот ИГ в стране
Сайты «Ведомостей», Znak.com и «Росбалта» оказались недоступны
МВД уволило руководителей полковника Захарченко
Супруга Джигарханяна согласилась на развод
Спорт
«Красная машина» заведется на Кубке Карьяла Сборная России по хоккею стартует в олимпийском сезоне матчем против команды Финляндии на Кубке Карьяла
Авто
Ну почти кроссовер: тестируем новый Kia за 775 тысяч рублей Если хочешь быть успешным у нас, то просто обязан иметь в гамме доступную модель с имиджем SUV
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Управляющие компании будут составлять реестр жильцов и нанимателей
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь