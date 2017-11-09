В шоколаде и вине нашли вещество для омоложения

Источник: AP 2017

Генетики испытали действие растительного фенола ресвератрола и его аналогов на старые человеческие клетки соединительной ткани — фибробласты, сообщает Science Daily.

Читайте также Россияне переходят с чая на кофе

По мере старения в тканях человека накапливаются клетки, которые перестают расти и выполнять свои функции, при этом оставаясь живыми. Накапливаясь, они делают ткани и органы более восприимчивыми к болезням.

Однако ресвератрол, который есть в красном вине, темном шоколаде и винограде, стимулирует активность стареющих клеток, восстанавливая цикл деления и увеличивая длину теломер.