Какой будет погода на выходных в Башкирии
Днем воздух прогреется до +2 градусов.
Днем воздух прогреется до +2 градусов.
Синоптики республики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии на этих выходных, 11 и 12 ноября.
11 ноября местами ожидается небольшой мокрый снег, а также слабый гололед. Ветер будет дуть с
12 ноября также будет идти мокрый снег, в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья. На трассах Башкирии ожидается гололедица, снежный накат. Температура воздуха ночью составит -1,-6 градусов, а днем -3,+2.
В Уфе, в свою очередь, в субботу ожидается нулевая температура, а ночью похолодает до -6 градусов. Утром в воскресенье на дорогах ожидается гололедица, а днем столбик термометра уже порадует плюсовой температурой — воздух прогреется до +2 градусов.