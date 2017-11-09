Какой будет погода на выходных в Башкирии

Синоптики республики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии на этих выходных, 11 и 12 ноября.

11 ноября местами ожидается небольшой мокрый снег, а также слабый гололед. Ветер будет дуть с северо-запада. Воздух прогреется днем до -3, +2 градусов, а ночью столбик термометра опустится до -1, -6, в некоторых районах и вовсе похолодает до -12 градусов.

12 ноября также будет идти мокрый снег, в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья. На трассах Башкирии ожидается гололедица, снежный накат. Температура воздуха ночью составит -1,-6 градусов, а днем -3,+2.