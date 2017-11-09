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13:43 (мск), источник: АиФ Уфа

В Курултае обсудили законность некоторых башкирских имён

В Государственном Собрании республики рассматривали федеральный закон об именах.

Курултай рассмотрел во втором чтении законопроект об именах. Об этом сообщает пресс-служба Государственного Собрания Башкирии.

Суть предлагаемых изменений в недопустимости при выборе родителями имени ребенка использования цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы.

«Соответствующий федеральный Закон был принят в мае этого года. В целом инициатива правильная», — прокомментировал председатель Курултая Константин Толкачев. Однако, по его словам, при рассмотрении республиканского законопроекта у депутатов и у общественности, в том числе пользователей социальных сетей, возникли сомнения. Граждане указали, что такие имена, как Амир, Султан и некоторые другие, пришедшие в башкирский язык из арабского, являются титулами."Тысячи людей в нашей республике носят такие имена. При этом в повседневном сознании людей они воспринимаются именно как имена, а не как титулы. Конечно, эти имена не могут оказаться вне закона, — отметил Константин Толкачёв.

Председатель сообщил, что депутаты Курултая приводят республиканский закон в соответствие с федеральным. Однако сам федеральный закон новый, еще не «отшлифованный».

«В нем не учтены региональные, национальные языковые особенности, — считает Константин Толкачев. — Думаю, нужно будет выйти с соответствующей законодательной инициативой по сохранению указанной категории имен в Госдуму. Надеюсь, нашу позицию поддержат Татарстан, республики Северного Кавказа и ряд других регионов».

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