В Курултае обсудили законность некоторых башкирских имён
В Государственном Собрании республики рассматривали федеральный закон об именах.
В Государственном Собрании республики рассматривали федеральный закон об именах.
Курултай рассмотрел во втором чтении законопроект об именах. Об этом сообщает
Суть предлагаемых изменений в недопустимости при выборе родителями имени ребенка использования цифр,
«Соответствующий федеральный Закон был принят в мае этого года. В целом инициатива правильная», — прокомментировал председатель Курултая Константин Толкачев. Однако, по его словам, при рассмотрении республиканского законопроекта у депутатов и у общественности, в том числе пользователей социальных сетей, возникли сомнения. Граждане указали, что такие имена, как Амир, Султан и некоторые другие, пришедшие в башкирский язык из арабского, являются титулами."Тысячи людей в нашей республике носят такие имена. При этом в повседневном сознании людей они воспринимаются именно как имена, а не как титулы. Конечно, эти имена не могут оказаться вне закона, — отметил Константин Толкачёв.
Председатель сообщил, что депутаты Курултая приводят республиканский закон в соответствие с федеральным. Однако сам федеральный закон новый, еще не «отшлифованный».
«В нем не учтены региональные, национальные языковые особенности, — считает Константин Толкачев. — Думаю, нужно будет выйти с соответствующей законодательной инициативой по сохранению указанной категории имен в Госдуму. Надеюсь, нашу позицию поддержат Татарстан, республики Северного Кавказа и ряд других регионов».