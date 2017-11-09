В Курултае обсудили законность некоторых башкирских имён

«Соответствующий федеральный Закон был принят в мае этого года. В целом инициатива правильная», — прокомментировал председатель Курултая Константин Толкачев. Однако, по его словам, при рассмотрении республиканского законопроекта у депутатов и у общественности, в том числе пользователей социальных сетей, возникли сомнения. Граждане указали, что такие имена, как Амир, Султан и некоторые другие, пришедшие в башкирский язык из арабского, являются титулами."Тысячи людей в нашей республике носят такие имена. При этом в повседневном сознании людей они воспринимаются именно как имена, а не как титулы. Конечно, эти имена не могут оказаться вне закона, — отметил Константин Толкачёв.