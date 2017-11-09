На месте карьера в Старом Крыму создадут зону отдыха

Общественники вместе с крымскими учеными подготовили экспертное заключение, в котором акцентировали внимание на том, что постоянные взрывы пород привели к изменению климата в районе.
По итогам последних общественных обсуждений, которые проходили с участием представителей ОНФ, руководство региона решило приостановить лицензию на разработку старокрымского карьера, а со следующего года полностью закрыть его.
В региональном штабе организации настаивают на выполнении технической и биологической рекультивации карьера и предлагают в будущем создать на его месте зону отдыха.
«В течение долгих лет вся жизнь людей строилась вокруг карьера, превращая Старый Крым в моногород. Мы предложили другие варианты развития региона: в первую очередь, восстановление санаторно-курортного комплекса, развитие на прилегающих территориях садоводства, овощеводства, виноградарства и агропромышленного комплекса в целом. Район ведь очень интересный — со средневековых времен это был один из центров культуры. Тут расположены знаменитый армянский монастырь Сурб-Хач, мемориальные дома-музеи Александра Грина и Константина Паустовского», — уточнил член регионального штаба ОНФ, президент крымской академии наук Виктор Тарасенко.