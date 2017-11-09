На месте карьера в Старом Крыму создадут зону отдыха

Источник: РИА "Новости"

Общественники вместе с крымскими учеными подготовили экспертное заключение, в котором акцентировали внимание на том, что постоянные взрывы пород привели к изменению климата в районе.

По итогам последних общественных обсуждений, которые проходили с участием представителей ОНФ, руководство региона решило приостановить лицензию на разработку старокрымского карьера, а со следующего года полностью закрыть его.

В региональном штабе организации настаивают на выполнении технической и биологической рекультивации карьера и предлагают в будущем создать на его месте зону отдыха.