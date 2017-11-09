Рустам Минниханов показал свой новый iPhone X
Президент РТ Рустам Минниханов на открытии нового многофункционального центра в Московском районе Казани показал свой новый iPhone X, видеозапись была опубликована
Президент РТ Рустам Минниханов на открытии нового многофункционального центра в Московском районе Казани показал свой новый iPhone X, видеозапись была опубликована
Минниханов также осмотрел терминал электронной очереди, ознакомился с порядком работы специалистов МФЦ, осмотрел гостевые компьютеры «Госуслуги.рф» и проверил, есть ли у него долги по кредитам.
— Специалист МФЦ оперативно предоставил информацию: «Все в порядке, задолженностей нет», — говорится в сообщении
Напомним, 3 ноября во всем мире состоялся старт продаж смартфона iPhone X. В Казани начало продаж юбилейного «яблочного» девайса ажиотажа не вызвало.
Apple презентовала юбилейный iPhone в сентябре 2017 года. По официальным данным компании, цены на данную модель в России варьируются от 79 990 до 91 990 рублей.