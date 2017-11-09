Рустам Минниханов показал свой новый iPhone X

Источник: Prokazan.ru

Минниханов также осмотрел терминал электронной очереди, ознакомился с порядком работы специалистов МФЦ, осмотрел гостевые компьютеры «Госуслуги.рф» и проверил, есть ли у него долги по кредитам.

— Специалист МФЦ оперативно предоставил информацию: «Все в порядке, задолженностей нет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 3 ноября во всем мире состоялся старт продаж смартфона iPhone X. В Казани начало продаж юбилейного «яблочного» девайса ажиотажа не вызвало.