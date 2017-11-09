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16:16 (мск), источник: Prokazan.ru

Рустам Минниханов показал свой новый iPhone X

Президент РТ Рустам Минниханов на открытии нового многофункционального центра в Московском районе Казани показал свой новый iPhone X, видеозапись была опубликована пресс-службой правительства РТ.

Источник: Prokazan.ru

Минниханов также осмотрел терминал электронной очереди, ознакомился с порядком работы специалистов МФЦ, осмотрел гостевые компьютеры «Госуслуги.рф» и проверил, есть ли у него долги по кредитам.

 — Специалист МФЦ оперативно предоставил информацию: «Все в порядке, задолженностей нет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 3 ноября во всем мире состоялся старт продаж смартфона iPhone X. В Казани начало продаж юбилейного «яблочного» девайса ажиотажа не вызвало.

Apple презентовала юбилейный iPhone в сентябре 2017 года. По официальным данным компании, цены на данную модель в России варьируются от 79 990 до 91 990 рублей.

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