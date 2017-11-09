Отключенные из-за аварии на сети светофоры в Пушкинском районе заработали

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе предприятия, к двум часам дня 9 ноября восстановлено электроснабжение в части микрорайона, попавшего в зону отключения. Все фонари и светофоры на Витебском проспекте и Московском шоссе заработали. Света по-прежнему нет в зданиях промзоны.