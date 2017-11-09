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14:55 (мск), источник: Фонтанка

Отключенные из-за аварии на сети светофоры в Пушкинском районе заработали

На юге Петербурга частично восстановлено нарушенное электроснабжение, в первую очередь в «Ленэнерго» занялись объектами дорожного движения.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе предприятия, к двум часам дня 9 ноября восстановлено электроснабжение в части микрорайона, попавшего в зону отключения. Все фонари и светофоры на Витебском проспекте и Московском шоссе заработали. Света по-прежнему нет в зданиях промзоны.

Напомним, свет в Пушкинском районе Петербурга погас около полудня, технологическое нарушение на линии 10 кВ не затронуло жилые дома.

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