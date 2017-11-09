Отключенные из-за аварии на сети светофоры в Пушкинском районе заработали
На юге Петербурга частично восстановлено нарушенное электроснабжение, в первую очередь в «Ленэнерго» занялись объектами дорожного движения.
На юге Петербурга частично восстановлено нарушенное электроснабжение, в первую очередь в «Ленэнерго» занялись объектами дорожного движения.
Как сообщили «Фонтанке» в
Напомним, свет в Пушкинском районе Петербурга погас около полудня, технологическое нарушение на линии 10 кВ не затронуло жилые дома.