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14:49 (мск), источник: Volga News

Возле стадиона «Самара Арена» построят три парковки на более чем 3 тыс. мест

Строительство парковок стартовало в начале ноября. Две из них постоянные — южная и восточная парковки — будут иметь асфальтобетонное покрытие, третью временную — северную парковку — отсыпят щебнем, сообщает сайт правительства региона.

Южная парковка, общей площадью 73,1тыс. кв. м на 1405 парковочных мест, будет располагаться вдоль улицы Дальней. Восточную, площадью 29,5 тыс. кв. м на 635 парковочных мест, обустроят около здания МВД и пожарного депо. Северная парковка площадью 72,5 тыс. кв. м на 1122 места будет располагаться в границах проезда № 2 и улицы 2-я Стадионная.

Контракт на строительство парковок на территории, прилегающей к стадиону, выиграла самарская компания «Волгатрансстрой-9». Она же занимается благоустройством территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена». Все строительно-монтажные работы ведутся с учетом экологической составляющей.

В настоящее время на южной парковке в полном объеме выполнена геодезия, срезка растительного грунта, завершены работы по устройству хозяйственно-бытовой канализации, укладке труб электроосвещения, устройству фундаментов световых опор. На финишной стадии работы по устройству ливневой канализации и насыпи. На строительную площадку завезен материал для несущего основания щебень и песок, укладывают асфальтовое покрытие. Параллельно ведутся работы по укладке инженерных систем освещения и видеонаблюдения.

С восточной парковки вывезли мусор, срезают растительный слой грунта. Выполнена геодезия. Завершаются работы по устройству ливневой канализации. На северной парковке ведутся работы по вертикальной планировке территории.

Согласно проектному решению, каждая парковка имеет разнесенные места выездов и въездов. Въезды оборудованы контрольно-пропускными пунктами, предназначенными для организации контроля доступа на территорию обслуживающего персонала и специализированных транспортных средств: на южной парковке таких КПП 7, на восточной — 3, на северной — 6.

В целях обеспечения безопасности движения и организации парковочных мест предусмотрены устройство дорожной разметки и установка соответствующих дорожных знаков и указателей. Территория парковочных мест по периметру обнесена ограждением. На выездах с парковок будут установлена мусорные контейнеры.

Проектом предусмотрено наружное освещение и видеонаблюдение, а также устройство наружных пожарных гидрантов.

Напомним, что на время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Самаре также организуют перехватывающие парковки. Для этого планируется задействовать стоянки у крупных торговых центров — «Мега» и «Амбар».

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