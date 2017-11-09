Какое госучреждение, по мнению молдаван, самое коррумпированное?
Результаты последнего опроса показывают, что граждане Молдовы считают парламент наиболее коррумпированным государственным учреждением, сообщает Noi.md.
Результаты последнего опроса показывают, что граждане Молдовы считают парламент наиболее коррумпированным государственным учреждением, сообщает Noi.md.
Число тех, кто придерживается такого мнения, возросло с 20% в марте 2017 года до 30% в настоящее время. Еще 22% граждан считают, что самая высокая коррупция наблюдается в сфере публичных услуг, будь то полиция, медицина или образование.
На третьей позиции в рейтинге самых коррумпированных в восприятии народа учреждений стоит
Среди менее коррумпированных учреждений опрошенные назвали администрацию президента и местные органы публичной власти.
Отвечая на вопрос о причинах коррупции в Молдове, большинство опрошенных (36%) назвали отсутствие государственного контроля и надзора. 27% считают, что коррупция вызвана нищетой и нуждой, необходимостью, а 21% — действиями бизнесменов и олигархов.
Опрос проводился Международным республиканским институтом с 23 сентября по 17 октября на выборке из 1514 человек. Погрешность опроса составляет +/- 2,5%.