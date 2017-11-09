Какое госучреждение, по мнению молдаван, самое коррумпированное?

Источник: Noi.md

Число тех, кто придерживается такого мнения, возросло с 20% в марте 2017 года до 30% в настоящее время. Еще 22% граждан считают, что самая высокая коррупция наблюдается в ​​сфере публичных услуг, будь то полиция, медицина или образование.

На третьей позиции в рейтинге самых коррумпированных в восприятии народа учреждений стоит премьер-министр и правительство. Такого мнения придерживаются 10% респондентов.

Среди менее коррумпированных учреждений опрошенные назвали администрацию президента и местные органы публичной власти.

Отвечая на вопрос о причинах коррупции в Молдове, большинство опрошенных (36%) назвали отсутствие государственного контроля и надзора. 27% считают, что коррупция вызвана нищетой и нуждой, необходимостью, а 21% — действиями бизнесменов и олигархов.