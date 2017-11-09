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15:00 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Как и почему переодевают белорусских военных

Армия меняет моду. Курс взят на легкость и практичность. Ничто не должно мешать бойцам выполнить поставленную командирами задачу.

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Обновленную летнюю боевую форму увидеть наши военнослужащие уже успели. А в некоторых воинских соединениях — 19-й и 120-й гвардейских отдельных механизированных, а также 740-й зенитной ракетной бригадах — еще и лично оценить. Понравилось! И солдатам, и офицерам.

На подходе — зимний вариант. Примерить его многие военнослужащие смогут уже через месяц. Что он будет собой представлять, как раз накануне Дня продовольственной и вещевой служб воочию увидели корреспонденты «СБ».

Плац и полигоны, конечно, отнюдь не подиумы. Однако обшивать военнослужащих различных родов войск по одним лекалам никто не даст. Вопрос не только удобства, но и безопасности. У танкистов, которые свои задачи выполняют в тесных кабинах-капсулах, свои пожелания. У десантников — свои. Значим в военной моде едва ли не каждый аксессуар. Даже банальная липучка на одежде своим треском может выдать бойца врагу. Сломавшуюся молнию тяжело отремонтировать в полевых условиях. Значит, только пуговицы. И это только один из примеров. Поэтому новую форму изучаем прежде всего с практической точки зрения.

Шапка

Изменение, которое сразу бросается в глаза: привычная многим поколениям шапка-ушанка отправлена на антресоли. Ей на замену пришла популярная на гражданке вязаная шапочка. При этом, замечают в вещевом управлении Министерства обороны, полностью отказаться от ушанок все же не смогут:

— При температурах ниже минус 20 градусов они незаменимы. Но такие холода если и держатся зимой в нашей стране, то не более двух-трех недель. Вопрос — в удобстве ношения. Если поверх шапки-ушанки надеть обыкновенный кевларовый шлем, слишком уж неустойчивой будет получившаяся конструкция. Еще один недостаток: во время, скажем, работ по обслуживанию техники при первом же наклоне головы такая шапка упадет. Поэтому несколько лет назад при выполнении хозяйственных работ мы перешли на вязаные головные уборы. А сейчас решили испытать их и в боевых условиях.

Куртка

«Апгрейд» коснулся и куртки. Воротник нынче не меховой, а флисовый. Флис, во-первых, гораздо дешевле, чем мех. Во-вторых, в несколько раз легче, а значит, удобнее. А греет едва ли не так же. Подстежка же и вовсе превратилась в самостоятельный предмет гардероба.

— Пристегнута она к куртке или нет, теперь не важно. Благодаря новой форме воротника шея в любом случае будет защищена от продувания. Утеплитель, кстати, можно носить и отдельно: в ненастную погоду, например, когда дует холодный ветер. В качестве демисезонной куртки. И наоборот: если бойцу холодно, он дополнительно может надеть включенный недавно в комплект боевой формы одежды свитер. Прежде он использовался разве что в повседневной версии формы. Пожалуй, больше всего такому нововведению обрадуются мотострелки, проводящие большую часть службы «в полях».

Ремень

Черные кожаные ремни, использование которых, по словам военных, влетало в копеечку, решено заменить на текстильные, защитного цвета. Из современных материалов. Более легких и дешевых, которые по износоустойчивости кожаным совершенно не уступают. Их производство освоили наши предприятия. Такой вариант, кстати, уже пользуется немалым спросом в российских вооруженных силах. Неспроста поменяли и цвет: это вопрос дополнительной маскировки. Слишком уж выделялся на форме черный ремень.

Прямая речь

Полковник Сергей Швед, начальник 1-го отдела вещевого управления Министерства обороны:

— Одевать солдат, конечно, — мероприятие весьма дорогостоящее. Однако совершенствование оружия и способов ведения вооруженной борьбы требует и усовершенствования военной формы одежды. Такая работа ведется постоянно. Очередной этап начался в 2015 году, когда министром обороны был утвержден так называемый «Облик военнослужащего 2020 года». Первоочередная задача — улучшение боевой и специальной формы, последующая — повседневной и парадной.

Как летних образцов, так и зимних. Именно с боевой начали потому, что она является основной формой одежды, в которой военнослужащие выполняют свои задачи. В ней они проводят примерно 90% времени. Ее разработкой мы занимались в прошлом и позапрошлом годах совместно с предприятиями легкой промышленности. Вести дела с ними целесообразнее, чем с их иностранными конкурентами: наши — более надежные. Этакий гарант в обеспечении Вооруженных Сил. Основное внимание — легкости тканей, их износоустойчивости и стойкости окраски. Форма стала легче на треть.

Последние наши исследования показали: уменьшение веса тканей и улучшение их качества положительно влияют на трудоспособность военнослужащего. Ко всему прочему, прослужит такая форма дольше. Нынешней же хватало примерно на полгода. А вот цвет решили оставить прежним — для нашей местности он оптимален. Другие цветовые гаммы разрабатываются лишь для выполнения некоторых специфических задач. Силами специальных операций, в частности.

Справка «СБ»

Предыдущий раз форма обновлялась согласно Указу Президента в 2009 году. Окончательное решение о необходимости очередного обновления будет принято к 2020 году — по результатам опытной эксплуатации всех вновь разработанных предметов одежды.

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