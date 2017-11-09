Гололед, дождь и снег. Штормовое предупреждение объявили в трех областях Казахстана

«Сутки 10 ноября местами по Южно-Казахстанской области ожидается усиление северо-западного ветра 15−20 метров в секунду. По Восточно-Казахстанской области 10 ноября ожидаются осадки (дождь, снег), ночью местами сильные осадки, метель, туман, на дорогах гололедица. Местами усиление ветра 15−20, порывы 30 метров в секунду», — сообщили в «Казгидромет».

Также в Усть-Каменогорске 10 ноября ожидаются осадки в виде дождя и снега, метель, на дорогах гололедица, усиление ветра до 15−20 метров в секунду. Вероятность шторма при этом составляет 80−85 процентов.