Уральский аграрный университет будет выдавать двойные дипломы

Источник: УралИнформБюро

Уральский аграрный госуниверситет планирует выдавать двойные дипломы по совместным образовательным программам с Павлодарским государственным университетом имени С. Торайгырова (Казахстан). Вузы подписали договор о сотрудничестве, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе уральского университета.

Учебные заведения будут реализовывать совместные научные и учебные проекты. В рамках соглашения будут проводиться исследования с использованием лабораторно-технической базы обоих вузов, будет создана учебно-методическая литература. Также университеты планируют обмениваться студентами.

«В перспективе это, безусловно, сыграет роль в повышении конкурентоспособности обоих вузов. За последние два года в Уральском ГАУ вдвое увеличилось количество иностранных студентов, включая представителей Республики Казахстан», — рассказала врио ректора УрГАУ Ольга Лоретц.