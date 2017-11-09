Уральский аграрный университет будет выдавать двойные дипломы
Совместно с казахским вузом.
Совместно с казахским вузом.
Уральский аграрный госуниверситет планирует выдавать двойные дипломы по совместным образовательным программам с Павлодарским государственным университетом имени С. Торайгырова (Казахстан). Вузы подписали договор о сотрудничестве, сообщили «Уралинформбюро» в
Учебные заведения будут реализовывать совместные научные и учебные проекты. В рамках соглашения будут проводиться исследования с использованием
«В перспективе это, безусловно, сыграет роль в повышении конкурентоспособности обоих вузов. За последние два года в Уральском ГАУ вдвое увеличилось количество иностранных студентов, включая представителей Республики Казахстан», — рассказала врио ректора УрГАУ Ольга Лоретц.
Документ был подписан в рамках XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В рамках масштабного мероприятия, которое проходит в Челябинске, более 300 представителей крупнейших вузов двух стран обсудили развитие человеческого капитала, формирование и развитие которого напрямую зависит от работы вузов.